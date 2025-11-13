Springer Nature Aktie
|20,65EUR
|-0,40EUR
|-1,90%
WKN DE: SPG100 / ISIN: DE000SPG1003
Springer Nature Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Springer Nature nach Zahlen zu den ersten neun Monaten mit einem Kursziel von 29 Euro auf "Buy" belassen. Das Ergebnis des Forschungs- und Wissenschaftsverlags sei besser als erwartet ausgefallen, schrieb Steve Liechti in dem am Donnerstag vorliegenden Kommentar./bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Springer Nature Buy
|
Unternehmen:
Springer Nature
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
29,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
20,60 €
|
Abst. Kursziel*:
40,78%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
20,65 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
40,44%
|
Analyst Name::
Steve Liechti
|
KGV*:
-
