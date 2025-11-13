Springer Nature Aktie

20,65EUR -0,40EUR -1,90%
Springer Nature für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: SPG100 / ISIN: DE000SPG1003

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
13.11.2025 11:58:29

Springer Nature Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Springer Nature nach Zahlen zu den ersten neun Monaten mit einem Kursziel von 29 Euro auf "Buy" belassen. Das Ergebnis des Forschungs- und Wissenschaftsverlags sei besser als erwartet ausgefallen, schrieb Steve Liechti in dem am Donnerstag vorliegenden Kommentar./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 07:55 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Springer Nature Buy
Unternehmen:
Springer Nature 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
29,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
20,60 € 		Abst. Kursziel*:
40,78%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
20,65 € 		Abst. Kursziel aktuell:
40,44%
Analyst Name::
Steve Liechti 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Springer Naturemehr Nachrichten