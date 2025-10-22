Springer Nature Aktie
|22,85EUR
|-0,10EUR
|-0,44%
WKN DE: SPG100 / ISIN: DE000SPG1003
Springer Nature Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Springer Nature vor Zahlen von 30 auf 30,20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Daniel Kerven geht in einer am Mittwoch vorliegenden Studie für das dritte Quartal aus eigener Kraft von einem 6 Prozent großen Wachstum aus, angetrieben vom Journalgeschäft und Margensteigerungen. Seinen Schätzungen verpasste er den Feinschliff unter anderem wegen Währungs-, Zins- und Steuereinflüssen. Der Abschlag zu Aktien wie Pearson oder Informa sei nicht gerechtfertigt./tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2025 / 13:31 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2025 / 13:31 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Springer Nature Overweight
|
Unternehmen:
Springer Nature
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
30,20 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
22,95 €
|
Abst. Kursziel*:
31,59%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
22,85 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
32,17%
|
Analyst Name::
Daniel Kerven
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Springer Naturemehr Nachrichten
|
17.10.25
|Börse Frankfurt: SDAX beendet die Sitzung mit Verlusten (finanzen.at)
|
17.10.25
|Börse Frankfurt in Rot: SDAX legt nachmittags den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
14.10.25
|Verluste in Frankfurt: SDAX legt am Dienstagmittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
14.10.25
|Börse Frankfurt in Rot: SDAX zum Handelsstart in der Verlustzone (finanzen.at)
|
10.10.25
|Verluste in Frankfurt: SDAX fällt nachmittags (finanzen.at)
|
02.10.25
|Aufschläge in Frankfurt: Schlussendlich Pluszeichen im SDAX (finanzen.at)
|
02.10.25
|Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX nachmittags im Plus (finanzen.at)
|
19.09.25
|SDAX-Handel aktuell: SDAX liegt zum Ende des Freitagshandels im Plus (finanzen.at)