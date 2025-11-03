Springer Nature Aktie
|21,60EUR
|0,05EUR
|0,23%
WKN DE: SPG100 / ISIN: DE000SPG1003
Springer Nature Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Springer Nature mit einem Kursziel von 29 Euro auf "Buy" belassen. Der Wissenschaftsverlag stehe im positiven Branchenumfeld gut da, schrieb Steve Liechti in seinem am Montag vorliegenden Ausblick auf die Neunmonatszahlen am 12. November./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2025 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Springer Nature Buy
|
Unternehmen:
Springer Nature
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
29,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
21,70 €
|
Abst. Kursziel*:
33,64%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
21,60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
34,26%
|
Analyst Name::
Steve Liechti
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Springer Naturemehr Nachrichten
|
31.10.25
|Handel in Frankfurt: SDAX legt zum Handelsstart zu (finanzen.at)
|
30.10.25
|SDAX aktuell: So entwickelt sich der SDAX aktuell (finanzen.at)
|
30.10.25
|Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX am Donnerstagmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
17.10.25
|Börse Frankfurt: SDAX beendet die Sitzung mit Verlusten (finanzen.at)
|
17.10.25
|Börse Frankfurt in Rot: SDAX legt nachmittags den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
14.10.25
|Verluste in Frankfurt: SDAX legt am Dienstagmittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
14.10.25
|Börse Frankfurt in Rot: SDAX zum Handelsstart in der Verlustzone (finanzen.at)
|
10.10.25
|Verluste in Frankfurt: SDAX fällt nachmittags (finanzen.at)
Analysen zu Springer Naturemehr Analysen
|09:53
|Springer Nature Buy
|Deutsche Bank AG
|22.10.25
|Springer Nature Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.08.25
|Springer Nature Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.08.25
|Springer Nature Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.25
|Springer Nature Buy
|Deutsche Bank AG
|09:53
|Springer Nature Buy
|Deutsche Bank AG
|22.10.25
|Springer Nature Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.08.25
|Springer Nature Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.08.25
|Springer Nature Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.25
|Springer Nature Buy
|Deutsche Bank AG
|09:53
|Springer Nature Buy
|Deutsche Bank AG
|22.10.25
|Springer Nature Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.08.25
|Springer Nature Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.08.25
|Springer Nature Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.25
|Springer Nature Buy
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Springer Nature
|21,60
|0,23%
Aktuelle Aktienanalysen
|13:49
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:28
|Medios Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:27
|FUCHS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:59
|PUMA Neutral
|UBS AG
|10:57
|Saint-Gobain Neutral
|UBS AG
|10:42
|Airbus Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:40
|Schneider Electric Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:39
|AB InBev Buy
|UBS AG
|10:39
|UBS Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:37
|Siemens Healthineers Overweight
|Barclays Capital
|10:35
|HSBC Holdings Neutral
|UBS AG
|10:35
|Intesa Sanpaolo Buy
|UBS AG
|10:35
|Ryanair Buy
|UBS AG
|10:34
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|10:15
|Erste Group Bank Equal weight
|Barclays Capital
|09:58
|Grand City Properties Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:56
|KION GROUP Buy
|Warburg Research
|09:55
|FUCHS Buy
|Warburg Research
|09:55
|AIXTRON Hold
|Warburg Research
|09:53
|thyssenkrupp Hold
|Deutsche Bank AG
|09:53
|Springer Nature Buy
|Deutsche Bank AG
|09:52
|Intesa Sanpaolo Buy
|Deutsche Bank AG
|09:51
|FUCHS Buy
|Deutsche Bank AG
|09:51
|Knorr-Bremse Hold
|Deutsche Bank AG
|09:10
|Ryanair Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:10
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:10
|Ryanair Outperform
|RBC Capital Markets
|08:03
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:57
|Mercedes-Benz Group Kaufen
|DZ BANK
|07:38
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|07:37
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|07:36
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|07:29
|Shell Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:29
|WACKER CHEMIE Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:19
|Befesa Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:17
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|07:10
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:01
|Nestlé Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:37
|Diageo Buy
|UBS AG
|06:34
|Intesa Sanpaolo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:34
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:34
|ING Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:33
|Linde Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:32
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:31
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|06:30
|KION GROUP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:30
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:29
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.10.25
|Scout24 Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.10.25
|HelloFresh Buy
|Jefferies & Company Inc.