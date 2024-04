Optimismus in Frankfurt: TecDAX zeigt sich zum Ende des Freitagshandels fester

So bewegte sich der TecDAX am fünften Tag der Woche schlussendlich.

Am Freitag steht der TecDAX via XETRA zum Handelsende 1,73 Prozent im Plus bei 3 323,13 Punkten. An der Börse sind die im TecDAX enthaltenen Werte damit 505,719 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,067 Prozent auf 3 268,94 Punkte an der Kurstafel, nach 3 266,76 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 3 330,38 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 3 268,94 Einheiten.

So bewegt sich der TecDAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche stieg der TecDAX bereits um 4,26 Prozent. Noch vor einem Monat, am 26.03.2024, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 445,23 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 26.01.2024, bewegte sich der TecDAX bei 3 359,87 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 26.04.2023, lag der TecDAX bei 3 254,16 Punkten.

Der Index verlor seit Jahresbeginn 2024 bereits um 0,044 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der TecDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 3 490,44 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 3 175,55 Zählern.

Top- und Flop-Aktien im TecDAX

Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich derzeit SMA Solar (+ 6,47 Prozent auf 50,85 EUR), AIXTRON SE (+ 4,78 Prozent auf 22,82 EUR), SÜSS MicroTec SE (+ 4,36 Prozent auf 47,90 EUR), ATOSS Software (+ 4,28 Prozent auf 256,00 EUR) und United Internet (+ 3,15 Prozent auf 22,90 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind hingegen Siltronic (-0,91 Prozent auf 76,05 EUR), Kontron (+ 0,05 Prozent auf 19,08 EUR), MorphoSys (+ 0,15 Prozent auf 67,85 EUR), CANCOM SE (+ 0,69 Prozent auf 29,28 EUR) und EVOTEC SE (+ 0,82 Prozent auf 9,24 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im TecDAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 7 366 732 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im TecDAX mit 204,918 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der TecDAX-Titel im Fokus

Im TecDAX weist die 1&1-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 6,85 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at