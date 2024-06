Optimismus in New York: Letztendlich Pluszeichen im Dow Jones

Am Montag hielten sich die Börsianer in New York zurück.

Letztendlich schloss der Dow Jones den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,18 Prozent) bei 38 868,04 Punkten ab. Damit kommen die im Dow Jones enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 13,543 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,160 Prozent auf 38 861,24 Punkte an der Kurstafel, nach 38 798,99 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 38 665,45 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 38 877,86 Einheiten.

Dow Jones-Entwicklung im Jahresverlauf

Noch vor einem Monat, am 10.05.2024, betrug der Dow Jones-Kurs 39 512,84 Punkte. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.03.2024, erreichte der Dow Jones einen Stand von 38 722,69 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.06.2023, lag der Dow Jones-Kurs bei 33 876,78 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 3,06 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der Dow Jones bereits bis auf ein Jahreshoch bei 40 077,40 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 37 122,95 Zähler.

Dow Jones-Top-Flop-Aktien

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen derzeit Home Depot (+ 1,69 Prozent auf 332,56 USD), Walmart (+ 1,64 Prozent auf 66,96 USD), Amazon (+ 1,50 Prozent auf 187,06 USD), Walt Disney (+ 1,18 Prozent auf 102,74 USD) und Microsoft (+ 0,95 Prozent auf 427,87 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind derweil Apple (-1,91 Prozent auf 193,12 USD), Visa (-1,30 Prozent auf 275,04 USD), Verizon (-1,29 Prozent auf 40,41 USD), McDonalds (-0,94 Prozent auf 253,81 USD) und Nike (-0,57 Prozent auf 96,00 USD).

Die teuersten Dow Jones-Unternehmen

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Apple-Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 24 990 755 Aktien gehandelt. Die Microsoft-Aktie nimmt im Dow Jones, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 2,930 Bio. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Aktien im Fokus

Die Verizon-Aktie präsentiert mit 8,93 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Mit 6,57 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Verizon-Aktie an.

Redaktion finanzen.at