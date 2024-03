Optimismus in Wien: Anleger lassen ATX Prime am Mittag steigen

Aktuell agieren die Börsianer in Wien vorsichtiger.

Um 12:09 Uhr geht es im ATX Prime im Wiener Börse-Handel um 0,06 Prozent aufwärts auf 1 732,84 Punkte. Zuvor ging der ATX Prime 0,018 Prozent leichter bei 1 731,47 Punkten in den Mittwochshandel, nach 1 731,78 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 1 734,64 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 1 725,04 Punkten.

ATX Prime-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche kletterte der ATX Prime bereits um 1,27 Prozent. Der ATX Prime verzeichnete vor einem Monat, am 20.02.2024, den Wert von 1 709,18 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.12.2023, lag der ATX Prime noch bei 1 706,85 Punkten. Der ATX Prime erreichte vor einem Jahr, am 20.03.2023, einen Stand von 1 589,88 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2024 bereits um 1,10 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 1 750,09 Punkten. Bei 1 664,49 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im ATX Prime

Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit Lenzing (+ 10,17 Prozent auf 29,25 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 5,32 Prozent auf 44,55 EUR), Polytec (+ 3,20 Prozent auf 3,39 EUR), STRABAG SE (+ 2,15 Prozent auf 42,85 EUR) und Palfinger (+ 1,32 Prozent auf 23,00 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich derweil Marinomed Biotech (-3,41 Prozent auf 19,80 EUR), AT S (AT&S) (-0,98 Prozent auf 16,24 EUR), Raiffeisen (-0,92 Prozent auf 19,34 EUR), Flughafen Wien (-0,78 Prozent auf 50,70 EUR) und FACC (-0,68 Prozent auf 5,81 EUR).

Welche Aktien im ATX Prime die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der Lenzing-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Wiener Börse 107 890 Aktien gehandelt. Im ATX Prime nimmt die Verbund-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 23,555 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der ATX Prime-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Kapsch TrafficCom-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,45 zu Buche schlagen. Die Addiko Bank-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 9,66 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

