Optimismus in Wien: ATX präsentiert sich fester

Das macht das Börsenbarometer in Wien heute.

Um 15:42 Uhr bewegt sich der ATX im Wiener Börse-Handel 1,33 Prozent höher bei 3 652,73 Punkten. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 116,011 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,004 Prozent auf 3 605,03 Punkte an der Kurstafel, nach 3 604,88 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 3 605,03 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 3 674,24 Punkten.

ATX-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den ATX bereits um 1,41 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 19.08.2024, wies der ATX einen Wert von 3 666,20 Punkten auf. Der ATX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 19.06.2024, bei 3 595,90 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.09.2023, stand der ATX bei 3 177,70 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 7,05 Prozent. In diesem Jahr erreichte der ATX bereits ein Jahreshoch bei 3 777,78 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 3 305,62 Punkten.

Das sind die Tops und Flops im ATX

Die Gewinner-Aktien im ATX sind aktuell IMMOFINANZ (+ 6,77 Prozent auf 24,45 EUR), Wienerberger (+ 4,60 Prozent auf 31,38 EUR), CA Immobilien (+ 3,37 Prozent auf 26,38 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 3,20 Prozent auf 30,60 EUR) und Lenzing (+ 3,14 Prozent auf 32,85 EUR). Schwächer notieren im ATX derweil Verbund (-2,57 Prozent auf 72,15 EUR), EVN (-1,96 Prozent auf 30,00 EUR), DO (-0,56 Prozent auf 142,40 EUR), Telekom Austria (-0,47 Prozent auf 8,46 EUR) und Österreichische Post (-0,33 Prozent auf 30,20 EUR).

Welche Aktien im ATX das größte Handelsvolumen aufweisen

Die IMMOFINANZ-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. 874 807 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Verbund-Aktie macht im ATX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 25,917 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die ATX-Mitglieder auf

Die Raiffeisen-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,77 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten inne. Unter den Aktien im Index zeigt die OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 11,63 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

