Optimismus in Wien: Pluszeichen im ATX Prime

Aktuell zeigen sich die Anleger in Wien zuversichtlich.

Um 12:08 Uhr notiert der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,95 Prozent fester bei 3 167,34 Punkten. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,171 Prozent auf 3 142,88 Punkte an der Kurstafel, nach 3 137,50 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der ATX Prime bei 3 142,71 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 3 180,88 Punkten.

ATX Prime-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der ATX Prime bislang ein Minus von 1,87 Prozent. Der ATX Prime erreichte vor einem Monat, am 09.06.2026, den Stand von 2 966,59 Punkten. Der ATX Prime erreichte vor drei Monaten, am 09.04.2026, den Stand von 2 799,96 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 09.07.2025, erreichte der ATX Prime einen Wert von 2 258,78 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Index bereits um 19,16 Prozent. Bei 3 243,92 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des ATX Prime. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 489,01 Zählern markiert.

ATX Prime-Tops und -Flops

Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich aktuell Frequentis (+ 4,58 Prozent auf 64,00 EUR), Erste Group Bank (+ 3,81 Prozent auf 117,30 EUR), Raiffeisen (+ 2,62 Prozent auf 54,80 EUR), AT S (AT&S) (+ 2,32 Prozent auf 185,00 EUR) und ZUMTOBEL (+ 1,89 Prozent auf 3,78 EUR). Die Verlierer im ATX Prime sind hingegen Marinomed Biotech (-6,88 Prozent auf 8,80 EUR), AMAG (-2,92 Prozent auf 26,60 EUR), Kapsch TrafficCom (-2,64 Prozent auf 5,16 EUR), voestalpine (-1,59 Prozent auf 40,82 EUR) und Polytec (-1,26 Prozent auf 4,72 EUR).

Welche Aktien im ATX Prime die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im ATX Prime weist die OMV-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 104 370 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX Prime mit 45,987 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

ATX Prime-Fundamentaldaten im Fokus

Die OMV-Aktie hat mit 7,20 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime inne. Die OMV-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,64 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at