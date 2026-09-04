voestalpine Aktie

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WKN: 93750 / ISIN: AT0000937503

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04.09.2026 10:58:00

voestalpine kaufen

Im Rahmen einer Sektorstudie zum europäischen Stahlsektor haben die Analysten von Deutsche Bank Research ihr Kursziel für die Aktien der heimischen voestalpine von 60 auf 63 Euro angehoben. Das Votum "Buy" wurde in der aktuellen Studie bestätigt.

Das Analystenteam rund um Bastian Synagowitz ist weiterhin von der voestalpine überzeugt, die zwar aufgrund des defensiven und auf einen späten Konjunkturzyklus ausgerichteten Geschäftsmodells hinter Wettbewerbern zurückgeblieben ist, aber weiterhin solide Cashflows generiert und mit einem EV/EBITDA-Verhältnis von nur 4-5x für 2026/27-27/28E eine attraktive Bewertung bietet. Zudem verweisen die Experten auf den am 22. September anstehenden Capital Markets Day, der sich auf die Expansionspläne für das Kronjuwel des Unternehmens, den Geschäftsbereich Bahnsysteme, im Mittelpunkt fokussieren soll.

Beim Gewinn je Aktie erwartet die Deutsche Bank 3,91 Euro je Aktie für das Geschäftsjahr 2026/27 (per Ende März) sowie 5,64 bzw. 6,56 Euro für die beiden Folgeperioden 2027/28 sowie 2028/29. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 0,75 Euro für 2026/27 sowie jeweils 1,00 Euro für die beiden Geschäftsjahre danach.

Zum Vergleich: Am Freitagvormittag notierten die voestalpine-Titel an der Wiener Börse bei 46,32 Euro.

Analysierendes Institut Deutsche Bank Research

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

szk/ger

ISIN AT0000937503 WEB http://www.voestalpine.com

AFA0028 2026-09-04/10:58

Zusammenfassung: voestalpine AG kaufen
Unternehmen:
voestalpine AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
63,00 €
Rating jetzt:
kaufen 		Kurs*:
46,66 € 		Abst. Kursziel*:
35,02%
Rating update:
- 		Kurs aktuell:
46,74 € 		Abst. Kursziel aktuell:
34,79%
Analyst Name::
Bastian Synagowitz 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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