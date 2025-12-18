voestalpine Aktie

38,02EUR -0,46EUR -1,20%
WKN: 93750 / ISIN: AT0000937503

18.12.2025 11:39:00

voestalpine Hold

Die Analysten der Erste Group haben ihr Kursziel für die Aktie der voestalpine von 26,5 auf 39,5 Euro erhöht. Die Kurszielerhöhung spiegle höhere Gewinnprognosen und niedrigere Annahmen für die Risikokosten des Stahlkonzerns wieder, so die Experten. Nach der zuletzt starken Performance der voestalpine-Aktie sehen die Experten die Titel nun aber weniger attraktiv bewertet an und senken ihre Empfehlung von "accumulate" auf "hold".

An der Wiener Börsen notierten voestalpine-Aktien zuletzt mit einem Minus von 1,7 Prozent bei 37,84 Euro.

Während die Analysten ihre Ergebnisprognosen für das laufende Geschäftsjahr 2025/26 nur leicht adaptiert haben, wurden die Schätzungen für die beiden Folgejahre deutlich um 3,9 bzw. 10,8 Prozent erhöht. Untermauert werden die Schätzungen von der guten Nachfrage aus dem Bahn- und Luftfahrtsektor und einem neuen EU-Regelwerk, dass grüne Stahlproduktion fördert.

Für das laufende Geschäftsjahr 2025/26 der voestalpine prognostizieren die Erste-Analysten einen Gewinn von 2,45 Euro je Aktie. Die Prognosen für die Folgejahre wurden auf 3,62 (2026/27) bzw. 4,26 (2027/28) Euro erhöht. Die Dividende wird für heuer mit 0,80 Euro und für die beiden Folgejahre mit 0,90 bzw. 1,00 Euro je Titel erwartet.

Analysierendes Institut Erste Group

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

mik/ste

ISIN AT0000937503 WEB http://www.voestalpine.com

AFA0022 2025-12-18/11:39

Zusammenfassung: voestalpine AG Hold
Unternehmen:
voestalpine AG 		Analyst:
Erste Group Bank 		Kursziel:
39,50 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
37,68 € 		Abst. Kursziel*:
4,83%
Rating update:
- 		Kurs aktuell:
38,20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
3,40%
Analyst Name::
Michael Marschallinger 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

