Die Analysten von Deutsche Bank Research haben ihre Kaufempfehlung "Buy" für die Aktien der heimischen voestalpine bestätigt. Auch das Kursziel in Höhe von 60,00 Euro wurde von Analyst Bastian Synagowitz unverändert beibehalten.

voestalpine wird in Kürze Ergebnisse für das erste Quartal des Geschäftsjahres 26/27 veröffentlichen, und die Deutsche Bank-Experten erwarten einen soliden Jahresauftakt, der durch eine gute operative Entwicklung sowie den Gewinn und den Mittelzufluss aus dem Verkauf des Geschäftsbereichs Böhler Profil gestützt wird, geht aus der aktuellen Studie hervor.

Die Analysten sind der Ansicht, dass die voestalpine eine attraktive Anlagemöglichkeit für Investoren darstellt, die auf der Suche nach Qualität mit zyklischem Aufwärtspotenzial zu einer attraktiven Bewertung sind.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Deutsche Bank-Analysten 3,89 Euro für 2026/27, sowie 5,58 bzw. 6,28 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 0,75 Euro für 2026/27, sowie jeweils 1,0 Euro für 2027/8 bzw. 2028/29.

Zum Vergleich: Am Freitagvormittag notierten die voestalpine-Titel an der Wiener Börse bei 43,06 Euro.

Analysierendes Institut Deutsche Bank Research

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ger/rst

ISIN AT0000937503 WEB http://www.voestalpine.com

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