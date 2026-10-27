voestalpine Aktie
|41,62EUR
|-0,32EUR
|-0,76%
WKN: 93750 / ISIN: AT0000937503
voestalpine buy
Die Analysten von Deutsche Bank Research haben ihre Kaufempfehlung "Buy" für die Aktien der heimischen voestalpine bestätigt. Auch das Kursziel in Höhe von 63,00 Euro wurde von Analyst Bastian Synagowitz unverändert belassen.
voestalpine wird in Kürze die Ergebnisse für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2026/27 veröffentlichen. Die Deutsche Bank-Experten gehen zwar davon aus, dass Kosteneinsparungen die saisonalen Auswirkungen abmildern werden, erwarten jedoch im Vergleich zum Vorquartal niedrigere Zahlen, da der Veräußerungsgewinn aus der Böhler-Profil-Transaktion wegfällt und der Beitrag des Geschäftsbereichs Blech geringer ausfällt.
Beim Gewinn je Aktie erwarten die Deutsche Bank-Analysten 3,78 Euro für das Geschäftsjahr 2026/27 (per Ende März), sowie 5,64 bzw. 6,56 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 0,75 Euro für 2026/27, sowie jeweils 1,00 Euro für 2027/28 bzw. 2028/29.
Zum Vergleich: Am Dienstagvormittag notierten die voestalpine-Titel an der Wiener Börse bei 41,70 Euro.
Analysierendes Institut Deutsche Bank Research
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)
ger/moe
ISIN AT0000937503 WEB http://www.voestalpine.com
AFA0025 2026-10-27/10:26
|Zusammenfassung: voestalpine AG buy
|
Unternehmen:
voestalpine AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
63,00 €
|
Rating jetzt:
buy
|
Kurs*:
41,54 €
|
Abst. Kursziel*:
51,66%
|
Rating update:
-
|
Kurs aktuell:
42,18 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
49,36%
|
Analyst Name::
Bastian Synagowitz
|
KGV*:
-
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|voestalpine AG
|41,78
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