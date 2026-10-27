voestalpine Aktie

41,62EUR -0,32EUR -0,76%
voestalpine für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 93750 / ISIN: AT0000937503

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27.10.2026 10:26:00

voestalpine buy

Die Analysten von Deutsche Bank Research haben ihre Kaufempfehlung "Buy" für die Aktien der heimischen voestalpine bestätigt. Auch das Kursziel in Höhe von 63,00 Euro wurde von Analyst Bastian Synagowitz unverändert belassen.

voestalpine wird in Kürze die Ergebnisse für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2026/27 veröffentlichen. Die Deutsche Bank-Experten gehen zwar davon aus, dass Kosteneinsparungen die saisonalen Auswirkungen abmildern werden, erwarten jedoch im Vergleich zum Vorquartal niedrigere Zahlen, da der Veräußerungsgewinn aus der Böhler-Profil-Transaktion wegfällt und der Beitrag des Geschäftsbereichs Blech geringer ausfällt.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Deutsche Bank-Analysten 3,78 Euro für das Geschäftsjahr 2026/27 (per Ende März), sowie 5,64 bzw. 6,56 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 0,75 Euro für 2026/27, sowie jeweils 1,00 Euro für 2027/28 bzw. 2028/29.

Zum Vergleich: Am Dienstagvormittag notierten die voestalpine-Titel an der Wiener Börse bei 41,70 Euro.

Analysierendes Institut Deutsche Bank Research

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

ger/moe

ISIN AT0000937503 WEB http://www.voestalpine.com

AFA0025 2026-10-27/10:26

Zusammenfassung: voestalpine AG buy
Unternehmen:
voestalpine AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
63,00 €
Rating jetzt:
buy 		Kurs*:
41,54 € 		Abst. Kursziel*:
51,66%
Rating update:
- 		Kurs aktuell:
42,18 € 		Abst. Kursziel aktuell:
49,36%
Analyst Name::
Bastian Synagowitz 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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Aktien in diesem Artikel

voestalpine AG 41,78 -0,38% voestalpine AG

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09:59 Porsche vz. Hold Jefferies & Company Inc.
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09:30 Beiersdorf Neutral JP Morgan Chase & Co.
09:20 Beiersdorf Hold Jefferies & Company Inc.
09:16 Beiersdorf Underperform RBC Capital Markets
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08:58 Valeo Hold Deutsche Bank AG
08:56 Sartorius vz. Buy Deutsche Bank AG
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08:15 Südzucker Overweight Barclays Capital
08:15 Novartis Market-Perform Bernstein Research
08:13 ATOSS Software Neutral UBS AG
08:07 Porsche vz. Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:04 HSBC Holdings Sector Perform RBC Capital Markets
07:55 Fraport Buy Jefferies & Company Inc.
07:51 HSBC Holdings Hold Jefferies & Company Inc.
07:50 AstraZeneca Overweight JP Morgan Chase & Co.
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07:31 HSBC Holdings Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:30 AstraZeneca Outperform RBC Capital Markets
07:29 flatexDEGIRO Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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06:42 Nestlé Overweight JP Morgan Chase & Co.
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