voestalpine Aktie

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WKN: 93750 / ISIN: AT0000937503

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09.10.2026 11:17:00

voestalpine buy

Die Analysten der UBS haben die Anlageempfehlung für die Aktien des Stahlkonzerns voestalpine von "Neutral" auf "Buy" angehoben. Gleichzeitig wurde das Kursziel vom Team um den Analysten Andrew Jones von 49,00 Euro auf 64,00 Euro je Anteilsschein erhöht.

Die Stahlsparte der voestalpine sei eine der direktesten Möglichkeiten, vom strukturell sich verknappenden EU-Stahlmarkt zu profitieren, schrieb Jones. Nach der Einführung der EU-Schutzmaßnahmen für Stahl dürften die Importe um ca. 9 Mio. Tonnen zurückgehen. "Angesichts von Betriebsstörungen und Schließungen bei HKM sowie möglicherweise in Taranto gehen wir davon aus, dass das inländische Angebot kaum die Hälfte davon ersetzen kann." Daher glauben die UBS-Analysten, "dass dies deutlich höhere EU-Stahlpreise und -Margen stützt, als derzeit in den Konsensschätzungen berücksichtigt sind",

Beim Gewinn je Aktie erwarten die UBS-Experten für 2026/27 nun 3,49 Euro, für 2027/28 rechnen sie mit 5,42 Euro und für 2028/29 mit 6,26 Euro. Die Dividendenschätzung wird für das laufende Geschäftsjahr mit 1,22 Euro je Anteilsschein beziffert, für die beiden Folgejahre liegt die Prognose bei 1,90 bzw. 2,19 Euro je Aktie.

Zum Vergleich: Am Freitagvormittag notierten die Titel an der Wiener Börse mit plus 5,29 Prozent auf 44,60 Euro.

Analysierendes Institut UBS

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

rst/ger

ISIN AT0000937503 WEB http://www.voestalpine.com

AFA0020 2026-10-09/11:17

Zusammenfassung: voestalpine AG buy
Unternehmen:
voestalpine AG 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
64,00 €
Rating jetzt:
buy 		Kurs*:
44,82 € 		Abst. Kursziel*:
42,79%
Rating update:
- 		Kurs aktuell:
44,66 € 		Abst. Kursziel aktuell:
43,30%
Analyst Name::
Andrew Jones 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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