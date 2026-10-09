voestalpine Aktie
|44,64EUR
|2,28EUR
|5,38%
WKN: 93750 / ISIN: AT0000937503
voestalpine buy
Die Analysten der UBS haben die Anlageempfehlung für die Aktien des Stahlkonzerns voestalpine von "Neutral" auf "Buy" angehoben. Gleichzeitig wurde das Kursziel vom Team um den Analysten Andrew Jones von 49,00 Euro auf 64,00 Euro je Anteilsschein erhöht.
Die Stahlsparte der voestalpine sei eine der direktesten Möglichkeiten, vom strukturell sich verknappenden EU-Stahlmarkt zu profitieren, schrieb Jones. Nach der Einführung der EU-Schutzmaßnahmen für Stahl dürften die Importe um ca. 9 Mio. Tonnen zurückgehen. "Angesichts von Betriebsstörungen und Schließungen bei HKM sowie möglicherweise in Taranto gehen wir davon aus, dass das inländische Angebot kaum die Hälfte davon ersetzen kann." Daher glauben die UBS-Analysten, "dass dies deutlich höhere EU-Stahlpreise und -Margen stützt, als derzeit in den Konsensschätzungen berücksichtigt sind",
Beim Gewinn je Aktie erwarten die UBS-Experten für 2026/27 nun 3,49 Euro, für 2027/28 rechnen sie mit 5,42 Euro und für 2028/29 mit 6,26 Euro. Die Dividendenschätzung wird für das laufende Geschäftsjahr mit 1,22 Euro je Anteilsschein beziffert, für die beiden Folgejahre liegt die Prognose bei 1,90 bzw. 2,19 Euro je Aktie.
Zum Vergleich: Am Freitagvormittag notierten die Titel an der Wiener Börse mit plus 5,29 Prozent auf 44,60 Euro.
Analysierendes Institut UBS
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)
rst/ger
ISIN AT0000937503 WEB http://www.voestalpine.com
AFA0020 2026-10-09/11:17
|Zusammenfassung: voestalpine AG buy
|
Unternehmen:
voestalpine AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
64,00 €
|
Rating jetzt:
buy
|
Kurs*:
44,82 €
|
Abst. Kursziel*:
42,79%
|
Rating update:
-
|
Kurs aktuell:
44,66 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
43,30%
|
Analyst Name::
Andrew Jones
|
KGV*:
-
Nachrichten zu voestalpine AG
|
12:27
|Freundlicher Handel in Wien: So bewegt sich der ATX Prime am Mittag (finanzen.at)
|
09:28
|Starker Wochentag in Wien: ATX Prime zum Start des Freitagshandels mit Kursplus (finanzen.at)
|
08.10.26
|ATX aktuell: So performt der ATX nachmittags (finanzen.at)
|
08.10.26
|ATX Prime aktuell: ATX Prime am Donnerstagmittag mit Abgaben (finanzen.at)
|
08.10.26
|ATX-Handel aktuell: ATX präsentiert sich mittags schwächer (finanzen.at)
|
08.10.26
|Verluste in Wien: ATX Prime liegt zum Start des Donnerstagshandels im Minus (finanzen.at)
|
08.10.26
|Wiener Börse-Handel ATX zeigt sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.at)
|
07.10.26
|Minuszeichen in Wien: ATX verbucht schlussendlich Abschläge (finanzen.at)
Analysen zu voestalpine AG
|11:17
|voestalpine buy
|UBS AG
|04.09.26
|voestalpine kaufen
|Deutsche Bank AG
|04.09.26
|voestalpine kaufen
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|voestalpine accumulate
|Erste Group Bank
|10.07.26
|voestalpine buy
|Deutsche Bank AG
|11:17
|voestalpine buy
|UBS AG
|04.09.26
|voestalpine kaufen
|Deutsche Bank AG
|04.09.26
|voestalpine kaufen
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|voestalpine accumulate
|Erste Group Bank
|10.07.26
|voestalpine buy
|Deutsche Bank AG
|11:17
|voestalpine buy
|UBS AG
|04.09.26
|voestalpine kaufen
|Deutsche Bank AG
|04.09.26
|voestalpine kaufen
|Deutsche Bank AG
|10.07.26
|voestalpine buy
|Deutsche Bank AG
|04.06.26
|voestalpine kaufen
|Deutsche Bank AG
|12.12.22
|voestalpine Kauf
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.08.22
|voestalpine verkaufen
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.07.22
|voestalpine verkaufen
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.03.22
|voestalpine verkaufen
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.10.21
|voestalpine Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.12.25
|voestalpine Hold
|Erste Group Bank
|06.10.23
|voestalpine Neutral
|UBS AG
|13.06.23
|voestalpine accumulate
|Erste Group Bank
|10.11.22
|voestalpine neutral
|Deutsche Bank AG
|14.07.22
|voestalpine neutral
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|voestalpine AG
|44,68
|5,48%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:50
|ArcelorMittal Buy
|UBS AG
|11:19
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|11:19
|Salzgitter Buy
|UBS AG
|11:17
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:17
|Schneider Electric Outperform
|RBC Capital Markets
|11:17
|Rolls-Royce Outperform
|RBC Capital Markets
|11:17
|voestalpine buy
|UBS AG
|11:09
|Rheinmetall Outperform
|RBC Capital Markets
|11:09
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|11:08
|MTU Aero Engines Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:04
|GEA Outperform
|RBC Capital Markets
|11:03
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|11:02
|ABB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:58
|London Stock Exchange Buy
|Deutsche Bank AG
|10:58
|Jungheinrich Buy
|Warburg Research
|10:57
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|10:33
|SAFRAN Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:23
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|10:22
|Reckitt Benckiser Group Outperform
|Bernstein Research
|10:22
|OMV Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:21
|Danone Outperform
|Bernstein Research
|10:20
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|10:19
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|10:19
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|10:18
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|08:56
|SCHOTT Pharma Hold
|Deutsche Bank AG
|08:25
|Wienerberger kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:22
|Porsche vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:19
|Saint-Gobain Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:16
|arGEN-X Outperform
|Bernstein Research
|08:06
|Heidelberg Materials Outperform
|RBC Capital Markets
|07:50
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|07:48
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|07:45
|RATIONAL Outperform
|RBC Capital Markets
|07:39
|Rheinmetall Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.10.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.10.26
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.10.26
|Mercedes-Benz Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.10.26
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.10.26
|ING Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.10.26
|SGL Carbon Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.10.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.10.26
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.10.26
|Ahold Delhaize Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.10.26
|Carrefour Market-Perform
|Bernstein Research
|08.10.26
|Rio Tinto Neutral
|UBS AG
|08.10.26
|AB InBev Buy
|UBS AG