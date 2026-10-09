Die Analysten der UBS haben die Anlageempfehlung für die Aktien des Stahlkonzerns voestalpine von "Neutral" auf "Buy" angehoben. Gleichzeitig wurde das Kursziel vom Team um den Analysten Andrew Jones von 49,00 Euro auf 64,00 Euro je Anteilsschein erhöht.

Die Stahlsparte der voestalpine sei eine der direktesten Möglichkeiten, vom strukturell sich verknappenden EU-Stahlmarkt zu profitieren, schrieb Jones. Nach der Einführung der EU-Schutzmaßnahmen für Stahl dürften die Importe um ca. 9 Mio. Tonnen zurückgehen. "Angesichts von Betriebsstörungen und Schließungen bei HKM sowie möglicherweise in Taranto gehen wir davon aus, dass das inländische Angebot kaum die Hälfte davon ersetzen kann." Daher glauben die UBS-Analysten, "dass dies deutlich höhere EU-Stahlpreise und -Margen stützt, als derzeit in den Konsensschätzungen berücksichtigt sind",

Beim Gewinn je Aktie erwarten die UBS-Experten für 2026/27 nun 3,49 Euro, für 2027/28 rechnen sie mit 5,42 Euro und für 2028/29 mit 6,26 Euro. Die Dividendenschätzung wird für das laufende Geschäftsjahr mit 1,22 Euro je Anteilsschein beziffert, für die beiden Folgejahre liegt die Prognose bei 1,90 bzw. 2,19 Euro je Aktie.

Zum Vergleich: Am Freitagvormittag notierten die Titel an der Wiener Börse mit plus 5,29 Prozent auf 44,60 Euro.

Analysierendes Institut UBS

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