Oracle Aktie
WKN: 871460 / ISIN: US68389X1054
|
22.07.2026 08:30:00
Oracle Critical Patch Update: 1449 Softwareflicken im Juli
Zum vierteljährlichen Oracle CPU liefert der Hersteller 1449 Sicherheitsupdates aus – ein neuer Rekordwert. Admins sollten handeln.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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Nachrichten zu Oracle Corp.
|
21.07.26
|Oracle could face $7bn collateral bill for Wisconsin data centre (Financial Times)
|
20.07.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 schlussendlich im Minus (finanzen.at)
|
20.07.26
|Starker Wochentag in New York: S&P 500 mittags mit Kursplus (finanzen.at)
|
20.07.26
|OpenAI im Zentrum der KI-Debatte: Analyst zieht Lehman-Vergleich - Oracle- und CoreWeave-Aktie im Blick (finanzen.at)
|
17.07.26
|NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite fällt am Freitagnachmittag zurück (finanzen.at)
|
15.07.26
|Oracle leads race to supply Japan with top-secret cloud services (Financial Times)
|
14.07.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Oracle-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Oracle-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
13.07.26
|NYSE-Handel S&P 500 verbucht schlussendlich Verluste (finanzen.at)
Analysen zu Oracle Corp.
|23.06.26
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.06.26
|Oracle Kaufen
|DZ BANK
|11.06.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.06.26
|Oracle Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.06.26
|Oracle Buy
|UBS AG
|23.06.26
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.06.26
|Oracle Kaufen
|DZ BANK
|11.06.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.06.26
|Oracle Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.06.26
|Oracle Buy
|UBS AG
|23.06.26
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.06.26
|Oracle Kaufen
|DZ BANK
|11.06.26
|Oracle Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.06.26
|Oracle Buy
|UBS AG
|11.06.26
|Oracle Buy
|Deutsche Bank AG
|11.06.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.06.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.03.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.01.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.12.25
|Oracle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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|Oracle Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.3333 Shs
|66 025,00
|-0,90%
|Oracle Corp.
|108,96
|-1,13%
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