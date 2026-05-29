Oracle Aktie
WKN: 871460 / ISIN: US68389X1054
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29.05.2026 09:51:00
Oracle CSPU: 35 Sicherheitsupdates im Mai
Diverse Produkte von Oracle weisen Sicherheitslücken auf. Updates stehen zum Ausbessern von 35 Schwachstellen bereit.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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