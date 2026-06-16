Oracle Aktie
WKN: 871460 / ISIN: US68389X1054
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16.06.2026 15:52:00
Oracle halbiert kostenlose Cloud-Ressourcen
Oracle hat die kostenlosen Ampere-A1-Compute-Ressourcen im Free Tier der Oracle Cloud Infrastructure reduziert. Nutzer sollten ihre Konfiguration prüfen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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