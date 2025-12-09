Palantir Aktie
WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088
09.12.2025 20:15:00
Palantir vs. Nvidia: Which Stock Will Outperform in 2026?
Two companies that have benefited the most from the artificial intelligence (AI) boom are Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) and Nvidia (NASDAQ: NVDA). Palantir is establishing itself as a leader in becoming an AI operating system, and Nvidia is the dominant chipmaker fueling the AI infrastructure buildout.While both stocks have been massive outperformers the past few years, let's see which one is the best to own going into 2026.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
