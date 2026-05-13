Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
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13.05.2026 07:27:00
Patchday Microsoft: Kritische DNS-Client-Lücke bedroht Windows
Microsoft hat wichtige Sicherheitsupdates für unter anderem Azure, Edge, Office und Windows veröffentlicht. Viele Lücken wurden mit KI-Agenten entdeckt. Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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Nachrichten zu Microsoft Corp.
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13.05.26
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones verliert zum Start des Mittwochshandels (finanzen.at)
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12.05.26
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11.05.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones zum Start mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
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08.05.26
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08.05.26
|Chris Hohn’s hedge fund slashes $8bn Microsoft stake in warning over AI disruption (Financial Times)
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07.05.26
|Schwacher Handel: Dow Jones fällt schlussendlich (finanzen.at)
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07.05.26
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