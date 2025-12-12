UBS Aktie
WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585
|
12.12.2025 07:17:06
Paul Achleitner: «Die UBS ist sehr bewundernswert»
Im grossen finews.ch-Interview spricht Paul Achleitner, ehemaliger Präsident der Deutschen Bank, über den Wandel des Bankings, den Erfolg der UBS, kulturelle Unterschiede zwischen Banken und Versicherungen, politische Grenzen – und eine prägende Rafting-Erfahrung. Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
Analysen zu UBS
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schwächer -- DAX stabil -- Wall Street sinkt -- Asiens Börsen gehen deutlich fester ins Wochenende
Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich am Freitag leichter, während der deutsche Leitindex leicht abwärts tendiert. Die US-Börsen präsentieren sich zum Wochenschluss schwächer. Vor dem Wochenende verzeichneten die Börsen in Fernost teilweise deutliche Gewinne.