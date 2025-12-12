UBS Aktie

UBS-Aktie so hoch wie seit Jahren nicht mehr dank möglicher Einigung bei Kapitalregeln

Eine Gruppe von Schweizer Parlamentariern hat einen Kompromissvorschlag für Kapitalvorschriften für die UBS erarbeitet.

Die UBS-Aktie steigt am Freitag deutlich, zwischenzeitlich auf den höchsten Stand seit 2008. Zuletzt geht es an der SIX 2,99 Prozent auf 34,49 Franken hoch.

Die Parlamentarier schlagen vor, dass die UBS bei der vollständigen Unterlegung ausländischer Beteiligungen von den Eigenmitteln auch sogenannte AT1-Anleihen mit bis zu 50 Prozent heranziehen kann. Das geht aus dem auf den 10. Dezember datierten Vorschlag hervor, in den das Wall Street Journal Einblick hatte. Die UBS teilte mit, der Vorschlag der Parlamentarier sei ein konstruktiverer Ansatz als der Vorschlag des Schweizer Bundesrates. Die Regierung plant, dass nur hartes Kernkapital (CET1) berücksichtigt werden darf.

Die Bank sieht sich in ihrem Heimatland mit der Aussicht auf strengere Kapitalanforderungen konfrontiert und hatte sich gegen den früheren Vorschlag ausgesprochen. Sie argumentierte, dass sie keine größeren Kapitalpuffer benötige.

"Die UBS setzt sich weiterhin für eine Stärkung des regulatorischen Rahmens mit gezielten, verhältnismäßigen und international abgestimmten Maßnahmen ein", hieß es in einer per E-Mail versandten Stellungnahme. Die Schweiz habe bereits strenge Kapitalanforderungen. Noch strengere Vorschriften würden ihre Wettbewerbsfähigkeit gegenüber anderen Finanzplätzen beeinträchtigen, die regulatorische Änderungen lockerten oder vereinfachten.

DJG/mgo/apo

DOW JONES

Analysen zu UBSmehr Analysen

05.12.25 UBS Outperform RBC Capital Markets
04.12.25 UBS Buy Goldman Sachs Group Inc.
02.12.25 UBS Overweight JP Morgan Chase & Co.
25.11.25 UBS Underweight Barclays Capital
07.11.25 UBS Underweight Barclays Capital
11.12.25 Stanley Druckenmiller 2025: So hat sich sein Portfolio im dritten Quartal verändert
09.12.25 Umstrukturierung des Depots von Fisher Asset Management: So positionierte sich Ken Fisher im dritten Quartal 2025
08.12.25 Bill Ackmans Hedgefonds in Q3 2025: Diese Aktien hielt Pershing Square Capital
08.12.25 Zahlreiche Verkäufe: So änderte die SNB im dritten Quartal ihre US-Investitionen
07.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 49: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

ATX stabil -- DAX freundlich -- Wall Street startet uneinheitlich -- Asiens Börsen gehen deutlich fester ins Wochenende
Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich am Freitag kaum verändert, während der deutsche Leitindex leicht aufwärts tendiert. Die US-Börsen präsentieren sich zum Wochenschluss unterschiedlich. Vor dem Wochenende verzeichneten die Börsen in Fernost teilweise deutliche Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

