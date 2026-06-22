Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
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22.06.2026 11:58:48
Performance Comparison: Microsoft And Competitors In Software Industry
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