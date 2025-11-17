NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|
17.11.2025 10:42:00
Peter Thiel follows SoftBank in quitting Nvidia position as talk of AI bubble intensifies
A week after Japan’s richest man disclosed that his firm fully divested his $5.8 billion stake in Nvidia, one of America’s richest, Peter Thiel, has said he’s done the same.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu NVIDIA Corp.mehr Nachrichten
|
16:02
|Schwache Performance in New York: Dow Jones beginnt Handel mit Verlusten (finanzen.at)
|
16:02
|S&P 500-Handel aktuell: Zum Start des Montagshandels Pluszeichen im S&P 500 (finanzen.at)
|
16:02
|Börse New York in Grün: NASDAQ Composite verbucht zum Start Gewinne (finanzen.at)
|
15.11.25