Philips Aktie

Philips ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 940602 / ISIN: NL0000009538

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
07.11.2026 02:22:43

Philips: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors

On its third-quarter 2026 earnings call, held on Nov. 3, 2026, Philips (NYSE:PHG) announced an 8% increase in equipment order intake. For long-term investors, expanding order books signal that health systems are locking into the company's diagnostic platforms for years to come. Three things management said stand out.

Hospitals are consolidating vendor relationships to streamline operations, giving Philips an advantage in pitching integrated equipment platforms. Management captured market share in North America by replacing long-standing rivals at major hospital networks.

The company is shifting hospital clients away from one-off equipment sales and toward Enterprise Monitoring as a Service (EMaaS), a model in which health systems pay recurring fees for software and hardware. That recurring model helps insulate cash flows from lumpier capital spending cycles.

Continue reading

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Philips N.V.

mehr Nachrichten

Analysen zu Philips N.V.

mehr Analysen
05.11.26 Philips Market-Perform Bernstein Research
05.11.26 Philips Hold Deutsche Bank AG
05.11.26 Philips Sector Perform RBC Capital Markets
04.11.26 Philips Overweight Barclays Capital
04.11.26 Philips Hold Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Philips N.V. 27,23 0,96% Philips N.V.
Philips Electronics N.V. (Spons. ADRS) 27,00 0,00% Philips Electronics N.V. (Spons. ADRS)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08:42 Gold, Öl & Co. in KW 45: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
06:26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 45
07.11.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.11.26 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.11.26 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Baisse im Technologiesektor: ATX und DAX gehen deutlich schwächer ins Wochenende -- Wall Street letztlich uneins -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt tendierte im Freitagshandel abwärts, während der deutsche Leitindex kräftig nachgab. Die US-Börsen tendierten am Freitag uneinheitlich. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen