Philips Aktie
WKN: 940602 / ISIN: NL0000009538
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07.11.2026 02:22:43
Philips: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter 2026 earnings call, held on Nov. 3, 2026, Philips (NYSE:PHG) announced an 8% increase in equipment order intake. For long-term investors, expanding order books signal that health systems are locking into the company's diagnostic platforms for years to come. Three things management said stand out.
Hospitals are consolidating vendor relationships to streamline operations, giving Philips an advantage in pitching integrated equipment platforms. Management captured market share in North America by replacing long-standing rivals at major hospital networks.
The company is shifting hospital clients away from one-off equipment sales and toward Enterprise Monitoring as a Service (EMaaS), a model in which health systems pay recurring fees for software and hardware. That recurring model helps insulate cash flows from lumpier capital spending cycles.
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Nachrichten zu Philips N.V.
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03.11.26
|Philips-Aktie im Plus: Bessere Marge trifft auf zusätzliche Rückstellung (dpa-AFX)
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03.11.26
|AKTIE IM FOKUS: Philips nach Zahlen und Einigung in den USA gefragt (dpa-AFX)
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02.11.26
|Ausblick: Philips veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
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19.10.26
|Erste Schätzungen: Philips stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
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28.07.26
|Philips-Aktie dennoch tiefrot: Optimistischer bei Margenziel (dpa-AFX)
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28.07.26
|ROUNDUP/Rückzahlung US-Zölle: Philips erhöht Margenziel - Neugeschäft sinkt (dpa-AFX)
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|AKTIE IM FOKUS: Philips-Aktie bricht ein - Auftragsentwicklung wird moniert (dpa-AFX)
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27.07.26
|Ausblick: Philips stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
Analysen zu Philips N.V.
|05.11.26
|Philips Market-Perform
|Bernstein Research
|05.11.26
|Philips Hold
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|Philips Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.11.26
|Philips Overweight
|Barclays Capital
|04.11.26
|Philips Hold
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|Philips Market-Perform
|Bernstein Research
|05.11.26
|Philips Hold
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|Philips Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.11.26
|Philips Overweight
|Barclays Capital
|04.11.26
|Philips Hold
|Deutsche Bank AG
|04.11.26
|Philips Overweight
|Barclays Capital
|29.07.26
|Philips Kaufen
|DZ BANK
|25.06.26
|Philips Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.05.26
|Philips Kaufen
|DZ BANK
|07.05.26
|Philips Overweight
|Barclays Capital
|05.11.26
|Philips Market-Perform
|Bernstein Research
|05.11.26
|Philips Hold
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|Philips Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.11.26
|Philips Hold
|Deutsche Bank AG
|04.11.26
|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Philips N.V.
|27,23
|0,96%
|Philips Electronics N.V. (Spons. ADRS)
|27,00
|0,00%
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