Philips Aktie
|27,31EUR
|-0,11EUR
|-0,40%
WKN: 940602 / ISIN: NL0000009538
Philips Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Philips nach Zahlen für das dritte Quartal von 23,40 auf 26,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Die Resultate hätten solide Fortschritte bei den Gewinnmargen und eine Erholung des Auftragseingang gezeigt, schrieb Susannah Ludwig in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./mis/rob/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 23:11 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 05:05 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Philips N.V. Market-Perform
|
Unternehmen:
Philips N.V.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
26,50 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
27,44 €
|
Abst. Kursziel*:
-3,43%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
27,31 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-2,97%
|
Analyst Name::
Susannah Ludwig
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Philips N.V.
|
03.11.26
|AKTIE IM FOKUS: Philips nach Zahlen und Einigung in den USA gefragt (dpa-AFX)
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02.11.26
|Ausblick: Philips veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
19.10.26
|Erste Schätzungen: Philips stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
28.07.26
|Philips-Aktie dennoch tiefrot: Optimistischer bei Margenziel (dpa-AFX)
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28.07.26
|ROUNDUP/Rückzahlung US-Zölle: Philips erhöht Margenziel - Neugeschäft sinkt (dpa-AFX)
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28.07.26
|AKTIE IM FOKUS: Philips-Aktie bricht ein - Auftragsentwicklung wird moniert (dpa-AFX)
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27.07.26
|Ausblick: Philips stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
13.07.26
|Erste Schätzungen: Philips präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Philips N.V.
|13:20
|Philips Market-Perform
|Bernstein Research
|11:38
|Philips Hold
|Deutsche Bank AG
|08:42
|Philips Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.11.26
|Philips Overweight
|Barclays Capital
|04.11.26
|Philips Hold
|Deutsche Bank AG
|13:20
|Philips Market-Perform
|Bernstein Research
|11:38
|Philips Hold
|Deutsche Bank AG
|08:42
|Philips Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.11.26
|Philips Overweight
|Barclays Capital
|04.11.26
|Philips Hold
|Deutsche Bank AG
|04.11.26
|Philips Overweight
|Barclays Capital
|29.07.26
|Philips Kaufen
|DZ BANK
|25.06.26
|Philips Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.05.26
|Philips Kaufen
|DZ BANK
|07.05.26
|Philips Overweight
|Barclays Capital
|13:20
|Philips Market-Perform
|Bernstein Research
|11:38
|Philips Hold
|Deutsche Bank AG
|08:42
|Philips Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.11.26
|Philips Hold
|Deutsche Bank AG
|04.11.26
|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Philips N.V.
|27,31
|-0,40%
Aktuelle Aktienanalysen
|17:24
|Deutsche Beteiligungs Buy
|Baader Bank
|16:52
|Verbund Reduce
|Baader Bank
|15:49
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15:49
|AB InBev Kaufen
|DZ BANK
|15:35
|Bayer Kaufen
|DZ BANK
|15:29
|Commerzbank Halten
|DZ BANK
|14:48
|E.ON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:47
|Wolters Kluwer Overweight
|Barclays Capital
|14:44
|Schneider Electric Buy
|UBS AG
|14:42
|McDonald's Kaufen
|DZ BANK
|14:33
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:30
|Siemens Energy Buy
|UBS AG
|14:28
|McDonald's Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:27
|flatexDEGIRO Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14:24
|Continental Buy
|UBS AG
|14:23
|AUMOVIO Buy
|UBS AG
|13:57
|Siltronic Buy
|UBS AG
|13:47
|Diageo Neutral
|UBS AG
|13:46
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|13:45
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|13:38
|ASOS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:37
|PVA TePla Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:35
|RATIONAL Outperform
|RBC Capital Markets
|13:34
|ASOS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:32
|Scout24 Overweight
|Barclays Capital
|13:30
|AIR France-KLM Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:30
|JCDecaux Overweight
|Barclays Capital
|13:29
|Fraport Underweight
|Barclays Capital
|13:29
|McDonald's Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:28
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|13:26
|AUTO1 Overweight
|Barclays Capital
|13:25
|AUTO1 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:23
|Siemens Healthineers Outperform
|RBC Capital Markets
|13:20
|JCDecaux Market-Perform
|Bernstein Research
|13:20
|Philips Market-Perform
|Bernstein Research
|13:19
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|13:18
|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
|13:17
|National Grid Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:17
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|13:17
|Heidelberg Materials Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:16
|Continental Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:15
|Lufthansa Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:14
|Deutsche Beteiligungs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:14
|Fielmann Add
|Baader Bank
|13:13
|Scout24 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:13
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:12
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|13:12
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|13:11
|Heidelberg Materials Outperform
|RBC Capital Markets
|13:10
|National Grid Hold
|Jefferies & Company Inc.