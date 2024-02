Pluszeichen in Europa: Am Mittag Pluszeichen im STOXX 50

Am Freitag notiert der STOXX 50 um 12:10 Uhr via STOXX 0,38 Prozent fester bei 4 219,64 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,124 Prozent stärker bei 4 208,97 Punkten in den Handel, nach 4 203,77 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 4 226,70 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 4 208,97 Punkten lag.

STOXX 50-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche legte der STOXX 50 bereits um 0,369 Prozent zu. Der STOXX 50 wies vor einem Monat, am 02.01.2024, einen Stand von 4 091,98 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 02.11.2023, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 3 898,27 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 02.02.2023, wies der STOXX 50 einen Wert von 3 843,78 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2024 bereits um 3,12 Prozent. Bei 4 236,11 Punkten erreichte der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 010,21 Zählern registriert.

Top und Flops heute

Die stärksten Aktien im STOXX 50 sind derzeit Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 3,11 Prozent auf 65,04 EUR), Diageo (+ 2,94 Prozent auf 29,91 GBP), UBS (+ 1,23 Prozent auf 25,43 CHF), Bayer (+ 1,17 Prozent auf 28,61 EUR) und BASF (+ 1,13 Prozent auf 44,64 EUR). Flop-Aktien im STOXX 50 sind hingegen BP (-1,85 Prozent auf 4,57 GBP), Glencore (-1,36 Prozent auf 4,20 GBP), Rio Tinto (-1,26 Prozent auf 54,18 GBP), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,61 Prozent auf 389,40 EUR) und HSBC (-0,56 Prozent auf 6,12 GBP).

Diese STOXX 50-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die BP-Aktie aufweisen. 4 461 440 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im STOXX 50 hat die Novo Nordisk-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 463,402 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Werte

Im STOXX 50 präsentiert die Bayer-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,15 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die BAT-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 10,49 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

