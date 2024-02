Pluszeichen in Frankfurt: DAX am Mittag mit Kursplus

Aktuell zeigen sich die Börsianer in Frankfurt zuversichtlich.

Um 12:10 Uhr notiert der DAX im XETRA-Handel 0,76 Prozent höher bei 17 175,60 Punkten. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 1,717 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,415 Prozent auf 17 117,37 Punkte an der Kurstafel, nach 17 046,69 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 17 198,45 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 17 117,37 Punkten verzeichnete.

DAX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der DAX bislang einen Gewinn von 1,18 Prozent. Der DAX erreichte vor einem Monat, am 16.01.2024, einen Stand von 16 571,68 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.11.2023, stand der DAX bei 15 786,61 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 16.02.2023, bewegte sich der DAX bei 15 533,64 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 kletterte der Index bereits um 2,42 Prozent. Der DAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 17 198,45 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 16 345,02 Zähler.

Tops und Flops aktuell

Die Top-Aktien im DAX sind aktuell Rheinmetall (+ 2,94 Prozent auf 388,30 EUR), Bayer (+ 2,39 Prozent auf 28,73 EUR), Heidelberg Materials (+ 2,35 Prozent auf 84,62 EUR), Porsche Automobil vz (+ 2,20 Prozent auf 47,80 EUR) und adidas (+ 2,06 Prozent auf 177,70 EUR). Auf der Verliererseite im DAX stehen derweil Commerzbank (-1,22 Prozent auf 10,93 EUR), RWE (-0,56 Prozent auf 31,90 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,05 Prozent auf 413,20 EUR), Hannover Rück (+ 0,04 Prozent auf 230,90 EUR) und Fresenius SE (+ 0,08 Prozent auf 26,36 EUR).

Welche Aktien im DAX den größten Börsenwert aufweisen

Im DAX weist die Commerzbank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 5 324 540 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 192,860 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der DAX-Mitglieder

In diesem Jahr präsentiert die Porsche Automobil vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,86 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,49 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

