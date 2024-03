Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsstart mit Gewinnen

Um 09:26 Uhr bewegt sich der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,27 Prozent höher bei 18 418,50 Punkten.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 18 376,00 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 18 422,50 Einheiten.

LUS-DAX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 27.02.2024, wies der LUS-DAX 17 597,00 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 27.12.2023, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 16 752,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 27.03.2023, lag der LUS-DAX-Kurs bei 15 178,00 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 10,00 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der LUS-DAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 18 633,00 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 345,00 Zählern markiert.

LUS-DAX-Tops und -Flops

Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit Deutsche Bank (+ 3,37 Prozent auf 14,71 EUR), Bayer (+ 0,97 Prozent auf 27,58 EUR), Brenntag SE (+ 0,87 Prozent auf 78,98 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,86 Prozent auf 447,60 EUR) und Hannover Rück (+ 0,76 Prozent auf 252,30 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind derweil BMW (-1,31 Prozent auf 105,16 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (-1,09 Prozent auf 27,22 EUR), Porsche Automobil vz (-1,06 Prozent auf 48,65 EUR), Rheinmetall (-0,88 Prozent auf 516,40 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-0,78 Prozent auf 120,32 EUR).

Die teuersten Unternehmen im LUS-DAX

Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Bank-Aktie. 1 807 881 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im LUS-DAX weist die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 210,964 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

LUS-DAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 3,08 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite fällt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,78 Prozent bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie an.

