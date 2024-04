Pluszeichen in Frankfurt: MDAX mittags mit Kursplus

Der MDAX notiert am ersten Tag der Woche im Plus.

Am Montag bewegt sich der MDAX um 12:10 Uhr via XETRA 0,48 Prozent fester bei 27 043,55 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 250,754 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,016 Prozent auf 26 910,78 Punkte an der Kurstafel, nach 26 915,13 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 27 078,29 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 26 910,78 Einheiten.

MDAX-Performance im Jahresverlauf

Der MDAX erreichte vor einem Monat, am 08.03.2024, den Stand von 25 983,68 Punkten. Der MDAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 08.01.2024, bei 26 316,35 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.04.2023, wurde der MDAX mit einer Bewertung von 27 198,33 Punkten gehandelt.

Seit Beginn des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 0,765 Prozent. Das Jahreshoch des MDAX beträgt derzeit 27 286,23 Punkte. Bei 25 075,79 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

MDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Die Gewinner-Aktien im MDAX sind aktuell HUGO BOSS (+ 3,90 Prozent auf 51,40 EUR), WACKER CHEMIE (+ 3,85 Prozent auf 115,90 EUR), HENSOLDT (+ 2,94 Prozent auf 41,98 EUR), Lufthansa (+ 2,78 Prozent auf 7,11 EUR) und Gerresheimer (+ 2,31 Prozent auf 106,20 EUR). Zu den schwächsten MDAX-Aktien zählen hingegen Delivery Hero (-1,50 Prozent auf 31,52 EUR), JENOPTIK (-1,46 Prozent auf 27,08 EUR), CTS Eventim (-1,29 Prozent auf 84,10 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-1,21 Prozent auf 147,30 EUR) und United Internet (-0,93 Prozent auf 21,30 EUR).

Welche Aktien im MDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im MDAX weist die Lufthansa-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 976 610 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im MDAX weist die Talanx-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 18,489 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Lufthansa-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4,79 zu Buche schlagen. Mit 15,58 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der RTL-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at