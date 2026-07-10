Pluszeichen in Frankfurt: TecDAX klettert

Der TecDAX tendiert im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 0,52 Prozent stärker bei 3 844,60 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 505,620 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,104 Prozent stärker bei 3 828,56 Punkten in den Freitagshandel, nach 3 824,59 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 3 855,88 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3 806,40 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der TecDAX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn sank der TecDAX bereits um 1,40 Prozent. Der TecDAX stand noch vor einem Monat, am 10.06.2026, bei 3 979,38 Punkten. Der TecDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 10.04.2026, den Stand von 3 531,61 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.07.2025, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 974,12 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 6,08 Prozent nach oben. Bei 4 284,41 Punkten markierte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 3 322,31 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im TecDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen derzeit TeamViewer (+ 5,04 Prozent auf 5,53 EUR), Sartorius vz (+ 4,24 Prozent auf 243,20 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 4,23) Prozent auf 30,52 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 3,97 Prozent auf 85,20 EUR) und United Internet (+ 3,73 Prozent auf 23,94 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX hingegen Nordex (-5,18 Prozent auf 40,26 EUR), AIXTRON SE (-3,49 Prozent auf 43,69 EUR), Infineon (-2,85 Prozent auf 71,26 EUR), Siltronic (-2,26 Prozent auf 88,80 EUR) und Eckert Ziegler (-1,44 Prozent auf 15,03 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 3 070 224 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 161,076 Mrd. Euro im TecDAX den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 5,21 erwartet. Die freenet-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,63 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at