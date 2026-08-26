Eckert & Ziegler Aktie
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WKN: 565970 / ISIN: DE0005659700
EckertZiegler Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Eckert & Ziegler mit einem Kursziel von 23 Euro auf "Buy" belassen. Die operative Grundleistung des Herstellers radioaktiver Komponenten bleibe robust, schrieb Analyst Christian Ehmann am Dienstag im Nachgang jüngster Halbjahreszahlen. Die mehr oder weniger stagnierende Umsatzentwicklung sei vor allem auf eine herausfordernde Vergleichsbasis - das erste Halbjahr 2025 - zurückzuführen. Damals seien einmalige Lizenzzahlungen in Höhe von 5 Millionen Euro aus dem Joint Venture Qi Kang enthalten gewesen./ck/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.08.2026 / 16:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Eckert & Ziegler Buy
|
Unternehmen:
Eckert & Ziegler
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
23,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
13,06 €
|
Abst. Kursziel*:
76,11%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
13,13 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
75,17%
|
Analyst Name::
Christian Ehmann
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Eckert & Ziegler
|
24.08.26
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24.08.26
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24.08.26
|Schwache Performance in Frankfurt: So performt der SDAX aktuell (finanzen.at)
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19.08.26
|Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX fällt nachmittags (finanzen.at)
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18.08.26
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Analysen zu Eckert & Ziegler
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|Eckert & Ziegler Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|Eckert & Ziegler Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|Eckert & Ziegler Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|Eckert & Ziegler Buy
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|Eckert & Ziegler Buy
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.11.25
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|24.09.25
|Eckert & Ziegler Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|Eckert & Ziegler Buy
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|02.02.26
|Eckert & Ziegler Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.11.25
|Eckert & Ziegler Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.09.25
|Eckert & Ziegler Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.09.25
|Eckert & Ziegler Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|11.08.25
|Eckert & Ziegler Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|21.05.25
|Eckert & Ziegler Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
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|Eckert & Ziegler
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|Jefferies & Company Inc.
|09:08
|FRIEDRICH VORWERK Hold
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|09:08
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|Jefferies & Company Inc.
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|Siemens Energy Outperform
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|Aroundtown Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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|Basler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:07
|CANCOM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:06
|Bechtle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:05
|Redcare Pharmacy Buy
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|07:04
|Nagarro Hold
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|07:03
|DocMorris Hold
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|25.08.26
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|25.08.26
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