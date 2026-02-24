Pluszeichen in Paris: CAC 40 letztendlich stärker

Am Dienstag tendierte der CAC 40 via Euronext zum Handelsschluss 0,26 Prozent stärker bei 8 519,21 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,550 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,303 Prozent auf 8 471,44 Punkte an der Kurstafel, nach 8 497,17 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 8 461,88 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 8 548,29 Punkten.

So bewegt sich der CAC 40 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, wurde der CAC 40 mit 8 143,05 Punkten berechnet. Der CAC 40 wurde vor drei Monaten, am 24.11.2025, mit 7 959,67 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 24.02.2025, lag der CAC 40 noch bei 8 090,99 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 3,95 Prozent. In diesem Jahr markierte der CAC 40 bereits ein Jahreshoch bei 8 548,29 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 996,59 Punkten markiert.

CAC 40-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Airbus SE-Aktie. 252 712 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Im CAC 40 weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 276,986 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der CAC 40-Werte im Fokus

Unter den CAC 40-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie mit 1,98 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 8,90 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at