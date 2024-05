Pluszeichen in Wien: ATX Prime zeigt sich fester

Der Handel in Wien verläuft heute in ruhigen Bahnen.

Der ATX Prime bewegt sich im Wiener Börse-Handel um 12:10 Uhr um 0,06 Prozent höher bei 1 831,28 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,005 Prozent schwächer bei 1 830,01 Punkten in den Handel, nach 1 830,11 Punkten am Vortag.

Bei 1 825,10 Einheiten erreichte der ATX Prime sein Tagestief, während er hingegen mit 1 833,33 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verlor der ATX Prime bereits um 2,37 Prozent. Der ATX Prime erreichte vor einem Monat, am 30.04.2024, den Wert von 1 785,39 Punkten. Der ATX Prime wurde vor drei Monaten, am 29.02.2024, mit 1 690,60 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 30.05.2023, stand der ATX Prime noch bei 1 554,32 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 6,84 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der ATX Prime bereits bis auf ein Jahreshoch bei 1 889,08 Punkten. Bei 1 664,49 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Unter den stärksten Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit AT S (AT&S) (+ 2,82 Prozent auf 21,90 EUR), ZUMTOBEL (+ 2,33 Prozent auf 6,16 EUR), Rosenbauer (+ 0,98 Prozent auf 31,00 EUR), S IMMO (+ 0,91 Prozent auf 22,10 EUR) und Erste Group Bank (+ 0,61 Prozent auf 44,73 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime derweil Vienna Insurance (-1,84 Prozent auf 29,40 EUR), Polytec (-1,15 Prozent auf 3,45 EUR), OMV (-1,09 Prozent auf 45,32 EUR), UBM Development (-1,00 Prozent auf 19,90 EUR) und Andritz (-0,74 Prozent auf 53,70 EUR).

Welche ATX Prime-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die OMV-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 73 233 Aktien gehandelt. Mit 26,004 Mrd. Euro macht die Verbund-Aktie im ATX Prime derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Titel im Fokus

Die Raiffeisen-Aktie weist mit 2,98 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime auf. Mit 9,25 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

