Pluszeichen in Zürich: Zum Start Pluszeichen im SMI

Der SMI hält am Donnerstagmorgen an seiner Gewinnserie vom Vortag fest.

Um 09:10 Uhr steht im SIX-Handel ein Plus von 0,25 Prozent auf 11 442,47 Punkte an der SMI-Kurstafel. Damit kommen die im SMI enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,279 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,280 Prozent auf 11 446,33 Punkte an der Kurstafel, nach 11 414,38 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 11 450,32 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 11 437,05 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der SMI im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SMI bislang Verluste von 0,462 Prozent. Der SMI erreichte am letzten Handelstag im Januar, dem 29.01.2024, einen Stand von 11 429,83 Punkten. Der SMI erreichte am letzten Handelstag im November, dem 29.11.2023, einen Stand von 10 802,88 Punkten. Am letzten Handelstag im Februar, dem 28.02.2023, wurde der SMI auf 11 098,35 Punkte taxiert.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 2,44 Prozent zu. Das SMI-Jahreshoch liegt aktuell bei 11 524,36 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 11 064,90 Punkten.

SMI-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Aktien im SMI befinden sich derzeit Holcim (+ 1,58 Prozent auf 71,86 CHF), Geberit (+ 0,90 Prozent auf 516,00 CHF), Richemont (+ 0,83 Prozent auf 139,70 CHF), Alcon (+ 0,62 Prozent auf 75,12 CHF) und Sika (+ 0,47 Prozent auf 254,80 CHF). Schwächer notieren im SMI derweil Swisscom (-0,64 Prozent auf 499,80 CHF), Logitech (-0,64 Prozent auf 78,14 CHF), Novartis (-0,42 Prozent auf 89,62 CHF), Givaudan (+ 0,00 Prozent auf 3 716,00 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,07 Prozent auf 40,38 CHF).

Die teuersten SMI-Konzerne

Aktuell weist die Nestlé-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. 202 561 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit 257,538 Mrd. Euro weist die Nestlé-Aktie im SMI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der SMI-Aktien

2024 präsentiert die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Die Swiss Re-Aktie bietet Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,03 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

