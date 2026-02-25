Wolford Aktie
WKN: 83400 / ISIN: AT0000834007
25.02.2026 13:05:00
Pozzo wird Wolford-Vorstandsvorsitzender
Der börsennotierte Vorarlberger Wäschekonzern Wolford bekommt einen neuen Vorstandsvorsitzenden. Marco Pozzo, seit vergangenem Juli Vorstandsmitglied und stellvertretender CEO, wird diese Funktion mit 1. März übernehmen, teilte die Wolford AG in einer Aussendung mit. Die Ernennung durch den Aufsichtsrat sei aufgrund von Pozzos Leistungen in der Initiation und Begleitung von Restrukturierungsmaßnahmen und Initiativen zur Stärkung des Kundenvertrauens erfolgt.
eg/tpo
ISIN AT0000834007 WEB http://www.wolford.com
