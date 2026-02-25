Wolford Aktie

Wolford für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 83400 / ISIN: AT0000834007

25.02.2026 13:05:00

Pozzo wird Wolford-Vorstandsvorsitzender

Der börsennotierte Vorarlberger Wäschekonzern Wolford bekommt einen neuen Vorstandsvorsitzenden. Marco Pozzo, seit vergangenem Juli Vorstandsmitglied und stellvertretender CEO, wird diese Funktion mit 1. März übernehmen, teilte die Wolford AG in einer Aussendung mit. Die Ernennung durch den Aufsichtsrat sei aufgrund von Pozzos Leistungen in der Initiation und Begleitung von Restrukturierungsmaßnahmen und Initiativen zur Stärkung des Kundenvertrauens erfolgt.

eg/tpo

ISIN AT0000834007 WEB http://www.wolford.com

