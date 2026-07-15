Microsoft Aktie

Microsoft für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 870747 / ISIN: US5949181045

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15.07.2026 20:30:00

Prediction: Microsoft Stock Will Skyrocket After July 29

Microsoft (NASDAQ: MSFT) has been a terrible stock to own so far in 2026; it's down around 20% so far this year. However, I think things will change after July 29, because that's when Microsoft reports earnings for its fiscal 2026's fourth quarter (ended June 30). I think the bar for Microsoft to report a solid earnings report is relatively low, and if it can keep the status quo from previous earnings reports, it will be perfectly set up to skyrocket for one main reason.Image source: Microsoft.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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