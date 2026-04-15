Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
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15.04.2026 16:45:00
Prediction: Microsoft Stock Will Soar After April 29
Microsoft (NASDAQ: MSFT) has had a rough few months. The stock is down over 30% from its all-time high, and has seen a much deeper sell-off than most of its peers. However, I think there could be a turnaround coming.On April 29, investors will get the next round of news from Microsoft regarding the current state of its business -- that is, its fiscal 2026's third quarter (ended March 31). I think the results from that report could be exactly what Microsoft needs to turn its fortunes around, making the stock a no-brainer buy right now.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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