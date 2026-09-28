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28.09.2026 10:37:01

Prediction: Netflix Stock Gets Back to $100 Before 2030

Netflix (NASDAQ:NFLX) stock hasn't kept up with its business lately. The streamer's operating income climbed 11% year over year in the second quarter, and management sees more than 20% growth for the full year.

But its shares trade near $72 as I write this, down about 43% from a 52-week high of $124.86.

This gap is a key reason I think the stock can make up a good chunk of the lost ground. My prediction: Netflix stock gets back to $100 before 2030. And I don't think it takes much more than Netflix doing what its own forecasts already lay out.

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