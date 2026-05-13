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NVIDIA Aktie

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WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

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13.05.2026 06:15:00

Prediction: Nvidia Stock Will Soar on May 20

May 20 will be an important day for the stock market, as Nvidia (NASDAQ: NVDA), the largest company in the world, is set to release its first-quarter fiscal year 2027 results for the period ending April 26. No single earnings release has commanded the attention of Wall Street as much as Nvidia's in recent years, and the upcoming one will be no different. Should investors consider purchasing the company's shares before then? My view is that it wouldn't be a bad idea to do so, as there are good reasons to think Nvidia might be heading toward a beat-and-raise quarter that could send its stock price soaring. Of course, we can't predict these things with certainty, but let's consider several arguments as to why Nvidia's shares might jump on the heels of its upcoming earnings release. Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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