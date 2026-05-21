NVIDIA Aktie

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WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

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21.05.2026 13:01:07

NVIDIA Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Nvidia von 265 auf 280 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Anhaltend starke Nachfrage aus dem Bereich der KI-Rechenzentren habe für ein solides "beat-and-raise" gesorgt - also eine positive Überraschung mit steigenden Prognosen, schrieb Harlan Sur am Donnerstag nach dem Quartalsbericht. Die Berechenbarkeit bis ins Geschäftsjahr 2027 sei untermauert worden./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.05.2026 / 23:50 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.05.2026 / 00:27 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: NVIDIA Corp. Overweight
Unternehmen:
NVIDIA Corp. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
$ 280,00
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
$ 223,47 		Abst. Kursziel*:
25,30%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
$ 223,47 		Abst. Kursziel aktuell:
25,30%
Analyst Name::
Harlan Sur 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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