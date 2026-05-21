NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Nvidia von 265 auf 280 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Anhaltend starke Nachfrage aus dem Bereich der KI-Rechenzentren habe für ein solides "beat-and-raise" gesorgt - also eine positive Überraschung mit steigenden Prognosen, schrieb Harlan Sur am Donnerstag nach dem Quartalsbericht. Die Berechenbarkeit bis ins Geschäftsjahr 2027 sei untermauert worden./rob/ag/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.05.2026 / 23:50 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.05.2026 / 00:27 / EDT



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