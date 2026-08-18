Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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18.08.2026 19:21:00
Prediction: SpaceX Stock Will Be Worth This Much in 1 Year
Elon Musk's Space Exploration Technologies (NASDAQ: SPCX) went public on June 12. In the days that followed, the stock quickly rallied to a peak of $225.64, but it has since plummeted to as low as $104.83. As of Monday afternoon, it was trading around $146 -- still down by 35% from its peak, and below its first-day opening price.SpaceX could create significant long-term value for investors through its space transportation, satellite internet connectivity, and artificial intelligence (AI) infrastructure businesses -- in fact, Musk thinks $1 trillion in annual revenue might be in the cards by 2030. But the stock's sky-high valuation might be a barrier to further upside in the near term. Here's where I predict its stock will be trading one year from now.Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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