Tesla Aktie

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WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014

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18.08.2026 19:21:00

Prediction: SpaceX Stock Will Be Worth This Much in 1 Year

Elon Musk's Space Exploration Technologies (NASDAQ: SPCX) went public on June 12. In the days that followed, the stock quickly rallied to a peak of $225.64, but it has since plummeted to as low as $104.83. As of Monday afternoon, it was trading around $146 -- still down by 35% from its peak, and below its first-day opening price.SpaceX could create significant long-term value for investors through its space transportation, satellite internet connectivity, and artificial intelligence (AI) infrastructure businesses -- in fact, Musk thinks $1 trillion in annual revenue might be in the cards by 2030. But the stock's sky-high valuation might be a barrier to further upside in the near term. Here's where I predict its stock will be trading one year from now.Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex präsentierten sich am Dienstag schwächer. Mit Abgaben zeigte sich die Wall Street am Dienstag. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag in unterschiedliche Richtungen.
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