NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|
25.01.2026 09:02:00
Prediction: This AI Chip Stock Will Outperform Nvidia Again in 2026
The dawn of artificial intelligence (AI) saw Nvidia (NASDAQ: NVDA) take the pole position, as its graphics processing units (GPUs) provided the computational horsepower necessary to handle the rigors of AI. The stock has risen 1,160% since early 2023, fueled by unprecedented demand for its AI-centric chips.However, 2025 saw a changing of the guard. Broadcom (NASDAQ: AVGO) stock outpaced Nvidia, rising 49% compared to 39% gains for Nvidia. Let's take a look at what's driving Broadcom higher and why I predict we could see a repeat performance in 2026.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
