It's been a wild few weeks for Nvidia (NASDAQ:NVDA), with co-founder Jensen Huang resigning as CEO, only to be reinstated to the position less than two weeks later. Despite the circus surrounding the stock during this time, the company remains in a strong position, and its long-term prospects are solid. As such, I think the stock could trade at $500 by the end of 2030.

Here's how that could happen, and why investors should consider buying the stock.

Like other artificial intelligence (AI) infrastructure stocks, Nvidia's fortunes are tied to the current data center build-out. While there has been some concern of a slowdown, especially in the wake of the recent midterm elections, by most accounts, spending is expected to remain robust over the next few years. For example, Cleanview tracks that there are currently 577 data centers with 58 gigawatts of capacity currently under construction just in the U.S. Meanwhile, consulting firm Bain and Company projects that there will be 150 gigawatts of additional compute capacity or more added by 2030, costing between $5 trillion and $6.5 trillion.

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