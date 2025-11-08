Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
|
08.11.2025 19:02:00
Prediction: This Supercharged Growth Stock Will Join Nvidia, Apple, Microsoft, and Alphabet in the $3 Trillion Club Before 2028
The proliferation of artificial intelligence (AI) over the past few years has had a profound impact on companies at the forefront of the technology. In fact, nine of the 10 most valuable companies, when measured by market cap, have unequivocal ties to AI. This helps to illustrate how this groundbreaking technology has caused a paradigm shift in the tech landscape. That said, just four companies have climbed the ranks to achieve market caps of $3 trillion or more.AI chipmaker Nvidia has ridden the wave of AI adoption to a $4.9 trillion valuation. iPhone maker Apple and enterprise software and cloud specialist Microsoft recently swapped positions, with market caps of $4 trillion and $3.8 trillion, respectively. Rounding out the top four is search giant and cloud provider Alphabet, currently valued at $3.4 trillion.With a market cap of roughly $1.7 trillion (as of this writing), it might seem a bit early to declare that Broadcom (NASDAQ: AVGO) is destined to join this elite group, but it seems inevitable. Broadcom holds a critical place in the AI ecosystem, and its accelerating results suggest it could join the $3 trillion club sooner rather than later.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Apple Inc.mehr Nachrichten
|
06.11.25
|KI-Giganten regieren den S&P 500: NVIDIA, Apple, Microsoft & Co. dominieren - Jefferies sieht Potenzial bis 2026 (finanzen.at)
|
06.11.25
|Dow Jones aktuell: Dow Jones präsentiert sich am Donnerstagnachmittag schwächer (finanzen.at)
|
06.11.25
|Apple-Aktie steigt: Siri-Update auf Google-KI? Apple plant wohl Milliarden-Investition (finanzen.at)
|
04.11.25
|Apple startet Live-Übersetzung nun auch in der EU - Aktie höher (dpa-AFX)
|
04.11.25
|Dow Jones 30 Industrial-Titel Apple-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Apple von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
03.11.25
|Apple-Aktie fällt: JPMorgan belässt Einstufung für Apple auf 'Overweight' (dpa-AFX)
|
03.11.25
|ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Apple auf 'Hold' - Ziel 246,99 Dollar (dpa-AFX)
|
31.10.25
|Apple-Aktie schwächelt dennoch: Gewinn von iKonzern klettert (finanzen.at)
Analysen zu NVIDIA Corp.mehr Analysen
|29.10.25
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|29.10.25
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|29.09.25
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.25
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|23.09.25
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|29.10.25
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|29.10.25
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|29.09.25
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.25
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|23.09.25
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|29.10.25
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|29.10.25
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|29.09.25
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.25
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|23.09.25
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|20.08.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|10.01.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.24
|NVIDIA Halten
|DZ BANK
|21.11.24
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|29.08.24
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Alphabet C (ex Google)
|240,30
|-2,97%
|Apple Inc.
|232,00
|-1,26%
|Microsoft Corp.
|429,15
|-0,60%
|NVIDIA Corp.
|160,98
|-1,07%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.