08.11.2025 19:02:00

Prediction: This Supercharged Growth Stock Will Join Nvidia, Apple, Microsoft, and Alphabet in the $3 Trillion Club Before 2028

The proliferation of artificial intelligence (AI) over the past few years has had a profound impact on companies at the forefront of the technology. In fact, nine of the 10 most valuable companies, when measured by market cap, have unequivocal ties to AI. This helps to illustrate how this groundbreaking technology has caused a paradigm shift in the tech landscape. That said, just four companies have climbed the ranks to achieve market caps of $3 trillion or more.AI chipmaker Nvidia has ridden the wave of AI adoption to a $4.9 trillion valuation. iPhone maker Apple and enterprise software and cloud specialist Microsoft recently swapped positions, with market caps of $4 trillion and $3.8 trillion, respectively. Rounding out the top four is search giant and cloud provider Alphabet, currently valued at $3.4 trillion.With a market cap of roughly $1.7 trillion (as of this writing), it might seem a bit early to declare that Broadcom (NASDAQ: AVGO) is destined to join this elite group, but it seems inevitable. Broadcom holds a critical place in the AI ecosystem, and its accelerating results suggest it could join the $3 trillion club sooner rather than later.
29.10.25 NVIDIA Buy UBS AG
29.10.25 NVIDIA Outperform Bernstein Research
29.09.25 NVIDIA Buy Jefferies & Company Inc.
23.09.25 NVIDIA Buy UBS AG
23.09.25 NVIDIA Outperform Bernstein Research
Alphabet C (ex Google) 240,30 -2,97% Alphabet C (ex Google)
Apple Inc. 232,00 -1,26% Apple Inc.
Microsoft Corp. 429,15 -0,60% Microsoft Corp.
NVIDIA Corp. 160,98 -1,07% NVIDIA Corp.

01:19 Gold, Öl & Co. in KW 45: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
08.11.25 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
08.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.11.25 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.11.25 Oktober 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

