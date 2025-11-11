RATIONAL Aktie

RATIONAL für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 701080 / ISIN: DE0007010803

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Analystenstimme 11.11.2025 06:51:00

RATIONAL-Aktie: Bernstein hebt Kursziel auf 1.050 Euro - Einstufung "Outperform"

RATIONAL-Aktie: Bernstein hebt Kursziel auf 1.050 Euro - Einstufung "Outperform"

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für RATIONAL nach Zahlen zum dritten Quartal von 1035 auf 1050 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen.

Die Auswirkungen der US-Zölle seien nicht für RATIONAL so schlimm wie befürchtet, schrieb Philippe Lorrain in einer am Montag vorliegenden Studie.

NEW YORK (dpa-AFX)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

RATIONAL-Aktie dennoch gesucht: RATIONAL dämpft Erwartungen zur Marge leicht
RATIONAL-Aktie klettert: RATIONAL bestätigt Prognose
RATIONAL-Aktie von Analystenlob angetrieben - Aktie auf Siebenwochenhoch

Bildquelle: RATIONAL

Nachrichten zu RATIONAL AGmehr Nachrichten