RATIONAL Aktie
WKN: 701080 / ISIN: DE0007010803
|Analystenstimme
|
11.11.2025 06:51:00
RATIONAL-Aktie: Bernstein hebt Kursziel auf 1.050 Euro - Einstufung "Outperform"
Die Auswirkungen der US-Zölle seien nicht für RATIONAL so schlimm wie befürchtet, schrieb Philippe Lorrain in einer am Montag vorliegenden Studie.
NEW YORK (dpa-AFX)
