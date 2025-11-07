RATIONAL Aktie
|638,00EUR
|3,50EUR
|0,55%
WKN: 701080 / ISIN: DE0007010803
07.11.2025 14:05:00
RATIONAL Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Rational von 816 auf 834 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Überraschend gute Margen des Großküchenausrüsters sorgten für Erleichterung inmitten der Zollsorgen, schrieb Timothy Lee am Donnerstagabend im Nachgang des Quartalsberichts./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 18:39 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RATIONAL AG Overweight
|
Unternehmen:
RATIONAL AG
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
834,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
635,00 €
|
Abst. Kursziel*:
31,34%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
638,00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
30,72%
|
Analyst Name::
Timothy Lee
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu RATIONAL AGmehr Nachrichten
|
06.11.25
|Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX zeigt sich zum Handelsende leichter (finanzen.at)
|
06.11.25
|Schwacher Handel: MDAX nachmittags in der Verlustzone (finanzen.at)
|
06.11.25
|MDAX-Handel aktuell: So performt der MDAX mittags (finanzen.at)
|
06.11.25
|AKTIE IM FOKUS: Rational erneut erholt auf niedrigem Niveau (dpa-AFX)
|
06.11.25
|ROUNDUP: Rational verdient mehr als gedacht - Aktie an MDax-Spitze (dpa-AFX)
|
06.11.25
|MDAX-Titel RATIONAL-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in RATIONAL von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
06.11.25
|Schwache Performance in Frankfurt: MDAX zum Start des Donnerstagshandels schwächer (finanzen.at)
|
05.11.25
|Ausblick: RATIONAL öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)