RBC Capital Markets bescheinigt Sector Perform für Deutsche Börse-Aktie

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Deutsche Börse nach den jüngst vorgelegten Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 194 Euro belassen. Analyst Ben Bathurst überarbeitete in einer am Mittwoch vorliegenden Studie seine Schätzungen für den Börsenbetreiber geringfügig. Er lobte die Aktie als einen "stabilen Compounder" mit einer guten Erfolgsbilanz bei der Suche und Bereitstellung von Wachstum in der gesamten Marktinfrastrukturbranche.

Aktienauswertung: Die Deutsche Börse-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Das Papier von Deutsche Börse gab in der Frankfurt-Sitzung ab. Um 08:00 Uhr ging es um 0,4 Prozent auf 181,00 EUR abwärts. Hiermit hat das Finanzpapier noch einen Zuwachsspielraum von 7,18 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Bisher wurden heute 30 Deutsche Börse-Aktien gehandelt. Seit Jahresanfang 2024 schlägt ein Minus von 2,8 Prozent zu Buche. Deutsche Börse wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 24.07.2024 vorlegen.

