Deutsche Börse Aktie
|224,30EUR
|0,50EUR
|0,22%
WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055
Deutsche Börse Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Deutsche Börse von 292 auf 298 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Es gebe einige Gründe für gute Laune, schrieb Angeliki Bairaktari am Montagabend in ihrem Ausblick auf 2026 für Europas Finanzdienstleister. Ihren Optimismus nimmt sie von besseren Konjunkturprognosen für Europa und die USA, die auch am Aktienmarkt ein gutes Umfeld versprechen. Denn die Branche sei sehr marktsensitiv. Bei den Börsenbetreibern stünden die Themen Künstliche Intelligenz, Unternehmenstransaktionen und Regulierung im Fokus. Als KI-Gewinner sieht sie vor allem die Londoner LSE. Aktien der Deutschen Börse hält sie für attraktiv bewertet. Damit werde der Markt der hohen Qualität, der Diversifizierung und den Chancen durch anziehende Volatilität nicht gerecht./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 19:34 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Deutsche Börse AG Overweight
|
Unternehmen:
Deutsche Börse AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
298,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
224,30 €
|
Abst. Kursziel*:
32,86%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
224,30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
32,86%
|
Analyst Name::
Angeliki Bairaktari
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Deutsche Börse AGmehr Nachrichten
|
08.12.25
|Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 am Montagnachmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
05.12.25
|Barclays Capital veröffentlicht Bewertung: Deutsche Börse-Aktie mit Overweight (finanzen.at)
|
05.12.25
|Deutsche Börse-Aktie in Grün: IT- und Operations-Vorstand Böhm bleibt bis Ende des Jahrzehnts im Amt (Dow Jones)
|
04.12.25
|Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 zum Ende des Donnerstagshandels mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
04.12.25
|Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX beendet die Donnerstagssitzung in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
04.12.25
|DAX-Handel aktuell: Zum Ende des Donnerstagshandels Pluszeichen im DAX (finanzen.at)
|
04.12.25
|Deutsche Börse-Aktie dennoch im Minus: Partnerschaft mit Kraken angekündigt (Dow Jones)
|
04.12.25
|STOXX-Handel: Euro STOXX 50 zeigt sich am Donnerstagmittag fester (finanzen.at)
Analysen zu Deutsche Börse AGmehr Analysen
|05.12.25
|Deutsche Börse Overweight
|Barclays Capital
|28.11.25
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|28.11.25
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|28.11.25
|Deutsche Börse Overweight
|Barclays Capital
|28.11.25
|Deutsche Börse Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.12.25
|Deutsche Börse Overweight
|Barclays Capital
|28.11.25
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|28.11.25
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|28.11.25
|Deutsche Börse Overweight
|Barclays Capital
|28.11.25
|Deutsche Börse Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.12.25
|Deutsche Börse Overweight
|Barclays Capital
|28.11.25
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|28.11.25
|Deutsche Börse Overweight
|Barclays Capital
|27.11.25
|Deutsche Börse Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.11.25
|Deutsche Börse Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.11.25
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|28.11.25
|Deutsche Börse Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.11.25
|Deutsche Börse Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.11.25
|Deutsche Börse Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.11.25
|Deutsche Börse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Deutsche Börse AG
|224,30
|0,22%
Aktuelle Aktienanalysen
|07:15
|HORNBACH Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:15
|Swiss Re Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:57
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:44
|London Stock Exchange Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:41
|DWS Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:39
|Deutsche Börse Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.12.25
|Rheinmetall Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.12.25
|Brenntag Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08.12.25
|Carl Zeiss Meditec Overweight
|Barclays Capital
|08.12.25
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|08.12.25
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|08.12.25
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.12.25
|Klöckner Kaufen
|DZ BANK
|08.12.25
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.12.25
|HORNBACH Halten
|DZ BANK
|08.12.25
|Linde Kaufen
|DZ BANK
|08.12.25
|Air Liquide Kaufen
|DZ BANK
|08.12.25
|HORNBACH Buy
|Warburg Research
|08.12.25
|Henkel vz. Buy
|Warburg Research
|08.12.25
|Aurubis Hold
|Warburg Research
|08.12.25
|Stabilus Buy
|Warburg Research
|08.12.25
|Klöckner Hold
|Warburg Research
|08.12.25
|Carl Zeiss Meditec Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.12.25
|Wolters Kluwer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.12.25
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.12.25
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.12.25
|Airbus Overweight
|Barclays Capital
|08.12.25
|Brenntag Verkaufen
|DZ BANK
|08.12.25
|Apple Neutral
|UBS AG
|08.12.25
|Netflix Buy
|UBS AG
|08.12.25
|EVN verkaufen
|Baader Bank
|08.12.25
|IBM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.12.25
|Jungheinrich Overweight
|Barclays Capital
|08.12.25
|Rheinmetall Overweight
|Barclays Capital
|08.12.25
|TotalEnergies Overweight
|Barclays Capital
|08.12.25
|Prosus Overweight
|Barclays Capital
|08.12.25
|Airbus Kaufen
|DZ BANK
|08.12.25
|Unilever Buy
|Deutsche Bank AG
|08.12.25
|L'Oréal Neutral
|UBS AG
|08.12.25
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|08.12.25
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|08.12.25
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.12.25
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
|08.12.25
|Akzo Nobel Overweight
|Barclays Capital
|08.12.25
|Oracle Overweight
|Barclays Capital
|08.12.25
|Lufthansa Equal Weight
|Barclays Capital
|08.12.25
|Vodafone Group Overweight
|Barclays Capital
|08.12.25
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.12.25
|AUTO1 Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.12.25
|HORNBACH Add
|Baader Bank