Deutsche Börse Aktie

224,50EUR 1,00EUR 0,45%
Deutsche Börse für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055

09.12.2025 22:33:28

Deutsche Börse Sector Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Deutsche Börse auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 228 Euro belassen. Früher als erwartet habe der Börsenbetreiber einige wichtige Details zu der an diesem Mittwoch angesetzten Kapitalmarktveranstaltung bekanntgegeben, schrieb Ben Bathurst in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dazu gehörten neue Geschäftsziele für 2028 sowie Details zur neuen Kapitalpolitik, die künftig großzügigere Kapitalrenditen vorsieht./rob/edh/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 15:46 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 15:46 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Deutsche Börse AG Sector Perform
Unternehmen:
Deutsche Börse AG 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
228,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
223,90 € 		Abst. Kursziel*:
1,83%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
224,50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
1,56%
Analyst Name::
Ben Bathurst 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

