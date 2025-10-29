Redcare Pharmacy-Aktie etwas tiefer: Operatives Plus sorgt für vorsichtigen Optimismus

Das bereinigte EBITDA stieg laut Mitteilung auf 17 Millionen Euro von rund 11 Millionen im Vorjahr. Die entsprechende Marge verbesserte sich auf 2,4 Prozent von 2.

In den ersten neun Monaten erwirtschaftete die Online-Apotheke damit ein bereinigtes EBITDA von 44 Millionen Euro bei einer Marge von 2,1 Prozent.

Die Prognose für das Gesamtjahr sowie mittel- und langfristig bestätigte Redcare Pharmacy. Das im MDAX notierte Unternehmen strebt 2025 eine bereinigte EBITDA-Marge von 2 bis 2,5 Prozent an sowie mittel- bis langfristig von mehr als 8 Prozent.

Redcare-Aktie nach starkem Auftakt ins Minus gedreht

Ein anfänglicher Erholungsversuch bei den Aktien von Redcare Pharmacy ist am Mittwoch schnell wieder gescheitert. Nach den Resultaten der Online-Apotheke starteten sie zwar fast fünf Prozent höher in den XETRA-Handel, doch die Freude über eine unerwartet deutliche Gewinnsteigerung währte nicht lange. Schon im frühen Handel ging der Rückenwind gänzlich verloren, zeitweise lag der Kurs mit bis zu 2,6 Prozent im Minus. Zuletzt bewegte er sich dann 1,4 Prozent tiefer bei 77,70 Euro.

Charttechnisch ist mit der Kursentwicklung am Mittwoch auf kurz- bis mittelfristige Sicht nichts gewonnen, denn über die 50-Tage-Indikatorlinie schafften es die Titel nur kurzzeitig. Im Tagestief näherten sie sich mit 76,75 Euro sogar weiter dem bisherigen Tief seit 2023, das im September knapp unter der 70-Euro-Marke erreicht worden war.

Seit Monaten schon lässt die Fantasie dafür nach, wie stark die Online-Apotheke von der Einführung des E-Rezeptes in Deutschland profitieren kann. Hinzu kommt die Sorge vor zusätzlicher Konkurrenz, sollten Drogerien stärker in das Geschäft mit Medikamenten einsteigen. Ausdruck dessen ist, dass die Redcare-Aktien 2025 bislang mehr als 40 Prozent an Wert verloren haben und damit im MDAX der drittschlechteste Wert sind.

Im dritten Quartal hat Redcare den operativen Gewinn um etwas mehr als die Hälfte und damit etwas stärker als erwartet gesteigert. Martin Comtesse von Jefferies attestierte der Online-Apotheke vor diesem Hintergrund eine ermutigende Geschäftsentwicklung. Auch Felix Dennl vom Bankhaus Metzler sprach dabei nach den zuvor schon bekannt gewordenen Eckdaten nochmals von einer positiven Überraschung.

Außerdem wurden von der Online-Apotheke erneut die Prognosen bestätigt. Comtesse lag mit einer geäußerten Hoffnung, dass dies das Anlegervertrauen in eine Beschleunigung des Wachstums mit elektronischen Rezepten im Schlussquartal stärkt, am Mittwoch also nicht lange richtig. Olivier Calvet von der UBS blickt in seiner Studie gespannt darauf, wie sich Redcare weiter zu E-Rezepten, Bonusprogrammen und dem Wettbewerb äußern wird. Dazu könnte es noch am Mittwoch neue Aussagen im Rahmen einer Telefonkonferenz geben.

DOW JONES / FRANKFURT (dpa-AFX)