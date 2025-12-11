Redcare Pharmacy Aktie
WKN DE: A2AR94 / ISIN: NL0012044747
|
11.12.2025 07:57:13
EQS-News: Redcare Pharmacy eröffnet neue Online-Apotheke für den österreichischen Markt in Tschechien.
|
EQS-News: Redcare Pharmacy N.V.
/ Schlagwort(e): Markteinführung
Redcare Pharmacy eröffnet neue Online-Apotheke für den österreichischen Markt in Tschechien.
Sevenum, die Niederlande, 11.12.2025 – Redcare Pharmacy hat gestern ihre neue Online-Apotheke für den österreichischen Markt in Pilsen, Tschechien, eröffnet. Mit diesem neuen Standort hat das Unternehmen eine wichtige Grundlage geschaffen, um das Wachstum in Europa weiter zu beschleunigen.
Über Redcare Pharmacy.
11.12.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Redcare Pharmacy N.V.
|Erik de Rodeweg 11-13
|5975 WD Sevenum
|Niederlande
|Telefon:
|0800 - 200 800 300
|Fax:
|0800 - 90 70 90 20
|E-Mail:
|investors@redcare-pharmacy.com
|Internet:
|www.redcare-pharmacy.com
|ISIN:
|NL0012044747, DE000A19Y072
|WKN:
|A2AR94, A19Y072
|Indizes:
|MDAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
|EQS News ID:
|2243638
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2243638 11.12.2025 CET/CEST
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)mehr Nachrichten
|
07:57
|EQS-News: Redcare Pharmacy eröffnet neue Online-Apotheke für den österreichischen Markt in Tschechien. (EQS Group)
|
07:57
|EQS-News: Redcare Pharmacy opens new online pharmacy for the Austrian market in Czechia. (EQS Group)
|
09.12.25
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX notiert im Minus (finanzen.at)
|
08.12.25
|Gewinne in Frankfurt: Gewinne im MDAX (finanzen.at)
|
05.12.25
|MDAX-Titel Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) von vor 5 Jahren gekostet (finanzen.at)
|
04.12.25