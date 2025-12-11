EQS-News: Redcare Pharmacy eröffnet neue Online-Apotheke für den österreichischen Markt in Tschechien.

EQS-News: Redcare Pharmacy N.V. / Schlagwort(e): Markteinführung

Redcare Pharmacy eröffnet neue Online-Apotheke für den österreichischen Markt in Tschechien.



11.12.2025 / 07:57 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Redcare Pharmacy eröffnet neue Online-Apotheke für den österreichischen Markt in Tschechien. Sevenum, die Niederlande, 11.12.2025 – Redcare Pharmacy hat gestern ihre neue Online-Apotheke für den österreichischen Markt in Pilsen, Tschechien, eröffnet. Mit diesem neuen Standort hat das Unternehmen eine wichtige Grundlage geschaffen, um das Wachstum in Europa weiter zu beschleunigen.



Das Projekt wurde in Rekordzeit umgesetzt: vom ersten Spatenstich im Oktober letzten Jahres bis zum ersten Paketversand nach Österreich Anfang Dezember – einschließlich aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen. Nach einer erfolgreichen Testphase wurde die Abwicklung für den österreichischen Markt nun von Sevenum nach Pilsen verlagert.



Theresa Holler, COO von Redcare Pharmacy, kommentiert: „Die Eröffnung unserer neuen Online-Apotheke in Pilsen ist ein wichtiger Meilenstein, um unseren Service für Kundinnen und Kunden in Europa zu verbessern und unser Wachstum weiter voranzutreiben. Dank der außergewöhnlichen Schnelligkeit, mit der wir dieses Projekt realisieren konnten, profitieren Kundinnen und Kunden bereits jetzt von einer schnelleren Lieferung und einer hohen Verfügbarkeit. Dadurch hat sich der ohnehin schon sehr hohe Net Promoter Score (NPS) in Österreich weiter verbessert.“



Mit dem neuen Standort in Pilsen erhöht Redcare Pharmacy ihre Versandkapazität für nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel (Non-Rx) in Europa um bis zu 15 Millionen Pakete pro Jahr und verbessert gleichzeitig die Kosteneffizienz durch kürzere Versandwege und optimierte Prozesse.



Die Mehrheit an Mitarbeiter:innen hat bereits ihre Arbeit am neuen Standort aufgenommen und im Zuge des Wachstums werden weitere Einstellungen folgen. Über Redcare Pharmacy.

Im Jahr 2001 gegründet, ist Redcare Pharmacy (vormals Shop Apotheke Europe) heute die führende Online-Apotheke in Europa und aktuell in sieben Ländern aktiv: Deutschland, Österreich, Frankreich, Belgien, Italien, den Niederlanden und der Schweiz.

Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Sevenum, NL im Herzen Europas, mit weiteren Standorten in Köln, Berlin, München, Tongeren, Warschau, Pilsen, Settala (Mailand), Lille und Eindhoven. Als die One-Stop-Pharmacy der Zukunft bietet Redcare Pharmacy über 13,5 Millionen aktiven Kund:innen ein vielseitiges Sortiment von mehr als 250.000 Produkten zu fairen Preisen. Neben rezeptfreien Medikamenten, Nahrungsergänzungsmitteln, Beauty- und Körperpflegeprodukten sowie einer umfangreichen Auswahl an gesundheitsbezogenen Artikeln in allen Märkten, bietet das Unternehmen auch verschreibungspflichtige Medikamente für Kund:innen in Deutschland, der Schweiz und in den Niederlanden an.

Pharmazeutische Sicherheit hat immer oberste Priorität. Im Herzen eine Apotheke, steht die fundierte pharmazeutische Beratung klar im Fokus von Redcare. Dabei steht Care im Namen für ein vielseitiges Angebot von Dienstleistungen für alle Lebensphasen und Gesundheits-themen: Von Marktplätzen über einzigartige Lieferoptionen bis hin zu Medikationsmanagement.

Redcare Pharmacy N.V. ist seit 2016 an der Börse Frankfurt (Prime Standard) gelistet. Seit dem 19. Juni 2023 ist das Unternehmen Mitglied im Auswahlindex MDAX.

11.12.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News